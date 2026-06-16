Die Voestalpine konnte zuletzt einige aufsehenerregende Großaufträge an Land ziehen. Im Luftfahrtbereich wurden etwa Aufträge mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro fixiert. Und im Bahnbereich konnten zuletzt Lieferungen mit der Deutschen Bahn sowie der Schweizer SBB paktiert werden.

Nun vermeldet der Stahl- und Technologiekonzern den „historisch größten Einzelauftrag“ für die Voestalpine Railway Systems. Das Volumen liegt laut Konzernangaben bei 470 Millionen Euro – beliefert werde mit „Rail Baltica eines der bedeutendsten Hochgeschwindigkeits-Bahninfrastrukturprojekte in Europa“. Die Rahmenvereinbarungen sehen u. a. die Lieferung von bis zu 1000 Hochgeschwindigkeits- und Normalgeschwindigkeitsweichen vor. Inklusive volldigitaler Überwachungstechnologie für die voll elektrifizierte Bahnverbindung, wie betont wird. Rail Baltica schaffe künftig eine leistungsstarke Nord-Süd-Verbindung zwischen Nord- und Mitteleuropa. Die Hochgeschwindigkeitsweichen der Voestalpine Railway Systems seien „für Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometer ausgelegt“. Die intelligenten Weichen mit Diagnoseinstrumenten seien „quasi der Bordcomputer der Weiche“, wird unterstrichen. So könne deren Instandhaltung erleichtert und Ausfällen vorgebeugt werden.

40 Sensoren in einer einzelnen Weiche

Wie das funktioniert? „An einer einzelnen Hochgeschwindigkeitsweiche können rund 40 Sensoren verbaut sein, die unterschiedliche Daten, wie beispielsweise Informationen über die Witterungseinflüsse bis hin zum Verschleißzustand der Weiche erfassen. Diese werden in Echtzeit an die Analysesoftware übermittelt, wodurch notwendige Maßnahmen frühzeitig initiiert werden können“, teilt die Voestalpine mit. Diese Überwachungssysteme werden laut Unternehmen „weltweit bereits bei fast allen großen Mischverkehr-Bahnunternehmen eingesetzt sowie bei den großen Gütertransportbahnen Nordamerikas oder den Minenbahnen in Australien und Südamerika. Weitere Projekte wurden unter anderem in Südkorea, Mexiko, Deutschland, Spanien und den USA realisiert“.

„Als Weltmarktführerin für komplette Bahninfrastruktursysteme freut es uns ganz besonders, mit unseren Lieferungen einen wichtigen Beitrag zum europäischen Vorzeigeprojekt Rail Baltica leisten zu können“, wird Herbert Eibensteiner, Vorstandschef der Voestalpine in einer Aussendung zitiert. Der zuständige Vorstand Franz Kainersdorfer unterstreicht: „Wir können unseren Kundinnen und Kunden ein allumfassendes Produktportfolio – von Planung und Design der Gleis- und Weichenanlagen bis hin zum Monitoring der fertigen Bahnstrecke – anbieten.“