Die Österreichische Wasserrettung Döbriach lädt zur feierlichen Segnung ihres neuen, hochmodernen Rettungsbootes ein. Was auf den ersten Blick wie eine technische Neuanschaffung wirkt, ist in Wahrheit ein starkes Zeichen für Sicherheit, Einsatzbereitschaft und ehrenamtliches Engagement am Millstätter See. Nach Jahren intensiver Planung, Finanzierung und Vorbereitung ist es nun soweit. Im Rahmen eines Festaktes im Fischerpark Döbriach erfolgt die Segnung durch die Geistlichkeit, die Enthüllung des Bootsnamens sowie die offizielle Übergabe an die Mannschaft.

Besonders spannend: Bis zum großen Tag bleibt der Name des Rettungsbootes streng geheim. Es zählt zu den modernsten seiner Art. Der robuste Katamaran aus Marine-Aluminium wurde speziell für schwierige Einsatzbedingungen entwickelt und bietet maximale Sicherheit für Mannschaft und Patienten. Dank geschlossener Vollkabine können Rettungseinsätze auch bei Sturm, Hagel oder Gewitterschauern noch effizienter durchgeführt werden. Mit zwei leistungsstarken Motoren und einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern bringt das neue Einsatzmittel die Retter rasch dorthin, wo Hilfe gebraucht wird. Eine hydraulische Bugklappe ermöglicht Bergungen in schwer zugänglichen Uferbereichen. Modernste Navigations- und Ortungstechnik unterstützt die Mannschaft bei Einsätzen rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit.

Bootssegnung als Fest für die gesamte Region

Rund 220.000 Euro wurden investiert. Möglich war die Anschaffung durch die Unterstützung der Stadtgemeinde Radenthein, des Landesverbandes Kärnten und zahlreicher Sponsoren. Allein 130.000 Euro konnten durch Förderer und Unterstützer aufgebracht werden. Einsatzstellenleiter Bernd Pucher: „Nach mehr als 30 Dienstjahren hat unser altes Boot seine Einsatzgrenze erreicht. Nun beginnt ein neues Kapitel in unserer 50-jährigen Geschichte.“ 63 aktive Mitglieder investieren ihre Freizeit, um Menschen in Not zu helfen – oft dann, wenn andere ihren Urlaub am See genießen.

Die Bootssegnung soll ein Fest für die gesamte Region sein. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom SKU Nockxsång und dem Musikverein Döbriach. Für Unterhaltung und kulinarische Verpflegung ist bestens gesorgt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen am 20. Juni, um 15 Uhr, im Fischerpark Döbriach mitzufeiern.