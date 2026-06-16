Das Bundeskriminalamt (BK) und die Österreichische Nationalbank (OeNB) warnen vor einer neuen Form des Phishing: dem „Quishing“. Gemeint ist damit ein Phishing-Angriff via QR-Code. Anstatt eines Links wird ein QR-Code verschickt, um Menschen auf gefälschte Internetseiten, beispielsweise von einer Bank oder einem Onlineshop, zu locken. Das BK warnt vor zu schnellem Scannen der Codes ohne vorher die dahinterliegende Adresse zu prüfen.

„QR-Codes wirken auf den ersten Blick harmlos, können aber ebenso gefährlich sein wie betrügerische Links. Kriminelle setzen darauf, dass Menschen aus Gewohnheit schnell scannen und handeln. Nehmen Sie sich daher einen Moment Zeit, die angezeigte Internetadresse zu prüfen. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind die wirksamsten Mittel gegen Quishing“, betont Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes.

Worauf die Kriminellen setzen

Smartphones öffnen die Zielseite eines QR-Codes häufig automatisch, wodurch eine besonders große Gefahr entsteht, Opfer eines betrügerischen Codes zu werden. „Kriminelle setzen darauf, dass Menschen aus Gewohnheit schnell scannen und handeln. Nehmen Sie sich daher einen Moment Zeit, die angezeigte Internetadresse zu prüfen“, sagt Holzer laut Aussendung vom Dienstag.

Oft werde sogar die Internetadresse der echten Website täuschend echt nachgeahmt. „Vertrauen und Sicherheit sind zentrale Voraussetzungen für die Nutzung digitaler Zahlungslösungen. Die OeNB und das Innenministerium setzen daher gemeinsam auf Information und Prävention, um vor Betrugsmaschen wie Quishing zu schützen“, unterstreicht Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung.