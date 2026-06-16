Am Montag gegen 13.30 Uhr lenkte ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt sein Auto in Klagenfurt von einer Nebenstraße kommend in Richtung Völkermarkter Straße, um dort nach rechts einzubiegen. Bei der Ausfahrt brachte der 38-Jährige seinen Wagen wie vorgeschrieben zum Stillstand.

Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den dort befindlichen Geh- und Radweg, vermutlich entgegen der durch die Bodenmarkierung vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung stadteinwärts.

Als der 38-Jährige seinen Pkw wieder in Bewegung setzte, dürfte er den von rechts kommenden Radfahrer übersehen haben. Es kam daraufhin zur Kollision, wodurch der Radfahrer stürzte und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt verbracht.