Nach fünf Jahren haben sich Tom Holland und Zendaya erstmals wieder gemeinsam auf einem roten Teppich präsentiert. Das Schauspieler-Paar nutzte einen Fototermin in Madrid, um seinen neuen Film „Spider-Man: Brand New Day“ vorzustellen und sorgte dabei für großes Aufsehen und Blitzlichtgewitter.

Seit ihre Beziehung 2021 offiziell wurde, gelten die beiden Hollywood-Stars als eines der bekanntesten, aber zugleich auch eines der privatesten Paare der Filmbranche. Gemeinsame öffentliche Auftritte sind selten. Umso größer war das Interesse der Fans und Medien, als Holland und Zendaya nun Seite an Seite vor die Kameras traten.

Partnerlook

Für den Auftritt in der spanischen Hauptstadt hatten die beiden ihre Looks aufeinander abgestimmt. Zendaya erschien in einem eleganten schwarzen Kleid mit auffälligem Beinschlitz und Fransen, während Tom Holland einen schwarzen Anzug mit leuchtend rotem Hemd trug.

Aufmerksam wurde auch die Körpersprache des Paares beobachtet und analysiert. Sie lächelten sich viel an und zu. Händchenhaltend und sichtlich vertraut posierten die beiden bereitwillig für die Fotografen. Der gemeinsame Auftritt heizte zugleich erneut Spekulationen über ihren Beziehungsstatus an. In den vergangenen Monaten hatten immer wieder Gerüchte über eine mögliche Verlobung oder sogar eine heimliche Hochzeit die Runde gemacht. Offiziell bestätigt wurden diese Berichte bislang jedoch nicht.

Kennengelernt hatten sich Holland und Zendaya während der Dreharbeiten zu „Spider-Man: Homecoming“.