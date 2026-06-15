Die USA und der Iran haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf ein Rahmenabkommen für Frieden verständigt. Dieses soll am Freitag offiziell von beiden Seiten in Genf unterzeichnet werden. „Wir haben einen Deal“, sagte US-Präsident Donald Trump bei seiner Ankunft beim G7-Gipfel im französischen Evian am Montagabend. Er stellte die „vollständige“ Öffnung der Straße von Hormuz und den Verzicht des Irans auf Atomwaffen in Aussicht. Jedenfalls soll mit dem Abkommen der vor dreieinhalb Monaten von den USA begonnene Krieg offiziell enden.

Generell ist über den Inhalt des Abkommens noch wenig bekannt. Vieles soll im Laufe der kommenden Wochen verhandelt werden. Unklarheit herrscht vorerst über Themen wie die Aufhebung der Sanktionen, den Zugang des Iran zu eingefrorenen Vermögenswerten im Ausland oder einen Fonds zum Wiederaufbau im Iran in Milliardenhöhe. Einem hochrangigen US-Vertreter zufolge wurde die Vereinbarung bereits von beiden Seiten digital signiert, was der Iran zunächst nicht bestätigte.

„Kein Friedensabkommen, kein Durchbruch“

Zur Einordnung der Vereinbarung war Politikwissenschafter Nico Lange zu Gast in der „Zeit im Bild 2“. Ein gutes Zeichen sei, dass es nun eine Absichtserklärung geben soll, die von Pakistan und den beiden Kriegsparteien bestätigt wurde, so Lang, der betont: „Das ist kein Friedensabkommen und damit auch kein Durchbruch, aber es ist eine Absichtserklärung, die jetzt innerhalb der nächsten 60 Tage zu einem Friedensabkommen führen soll.“ Es gebe bisher keine Details über das iranische Atom- oder Raketenprogramm und nur „vage, spekulative Aussagen zur Straße von Hormuz“, sagt Lang.

Aus Sicht der USA sei der Krieg laut Lange am Anfang sehr erfolgreich gewesen: „Es war ein politischer Enthauptungsschlag, der Tod des Ayatollah.“ Doch dann habe „Trump keinen Weg herausgefunden, sondern hat den Krieg weitergeführt“. Das Blatt habe sich gewendet und der US-Präsident musste „jetzt ja fast schon dem Iran großzügige Angebote machen, eingefrorene Vermögen freigeben, Ölsanktionen aufheben und im Grunde mit Geld locken“, erklärt der Experte für Außenpolitik und Sicherheit, der aus Berlin zugeschaltet war. „Aus einer Position der Stärke ist eher eine Position der Schwäche geworden für Trump“, fasst Lange zusammen.

„Israel wird sich nicht einfach angreifen lassen“

Frühere Vereinbarungen wie das Wiener Atomabkommen 2015 seien Lange zufolge nicht unbedingt „besonders gut oder erfolgreich“ gewesen. „Aber wenn man objektive Maßstäbe anlegt – die Sicherheit Israels, die Sicherheit der gesamten Region, die nicht-atomare Aufrüstung des Iran –, kann man schon Zweifel haben, ob Trump da jetzt mit diesem Abkommen etwas Vernünftiges erreicht und wie die Verhandlungsabsichten des iranischen Regimes überhaupt sind“, so Lange. Positiv sieht der Experte, dass an den Vermittlungen viele regionale Akteure eingebunden gewesen seien.

Dass Israel nicht ein aktiver Teil der Verhandlungen war und ist, könnte laut Lange noch zum Problem werden: „Israel wird sich nicht einfach von der Hisbollah angreifen lassen“ und habe ein Verteidigungsrecht. „Das ist natürlich schwierig, wenn der Iran und die USA Dinge miteinander vereinbaren, die dann auch für Israel und die Hisbollah gelten sollen. Ich halte das für sehr unrealistisch, dass die USA und der Iran da die volle Kontrolle behalten können“, sagt Lange in der „ZiB 2“.