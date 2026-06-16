Im nächsten Jahr soll sich rund um die staatlichen Förderungen für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher einiges ändern. Die sogenannten „EAG-Fördercalls“ für das laufende Jahr sind indes durchgetaktet und am heutigen Dienstag öffnet sich das zweite Zeitfenster für Investitionszuschüsse für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher in diesem Jahr.

Insgesamt stehen dafür 12 Millionen Euro zur Verfügung. Die Ticketziehung beginnt um 17 Uhr. Förderanträge können hier auf dem Portal der EAG-Abwicklungsstelle (https://www.eag-abwicklungsstelle.at/) von 16. bis 30. Juni 2026 gestellt werden, wird im zuständigen Energieministerium betont.

29.000 Anträge im ersten Call

Die Nachfrage sei weiterhin hoch, wie unter Verweis auf den ersten EAG-Fördercall betont wird. Demnach seien knapp 29.000 Anträge eingereicht worden. Ursprünglich seien 40 Millionen Euro für PV- und Speicherförderungen vorgesehen gewesen, tatsächlich wurden Fördermittel in Höhe von rund 135 Millionen Euro nachgefragt.

„Um dieser großen Nachfrage besser Rechnung zu tragen, wurden zusätzlich 30 Millionen Euro aus Restmitteln freigegeben. Damit wurde der erste Fördercall von ursprünglich 40 Millionen Euro auf insgesamt 70 Millionen Euro aufgestockt“, heißt es seitens des Ministeriums.

In der nun startenden zweiten Auflage steht ein Volumen von insgesamt zwölf Millionen Euro zur Verfügung, jeweils zwei Millionen Euro in den Kategorien A und B sowie je vier Millionen Euro in den Kategorien C und D. Der dritte Fördercall geht dann von 8. bis 22. Oktober 2026 über die Bühne. Dafür sind insgesamt 8 Millionen Euro vorgesehen, davon je zwei Millionen Euro in den Kategorien A bis D.

Auch im zweiten Fördercall werden Speicher weiterhin in Kombination mit Photovoltaik gefördert. Für kleinere PV-Anlagen gelten fixe Förderbeträge pro kWp: Für Anlagen bis 10 kWp beträgt die Förderung 150 Euro pro kWp, für Anlagen zwischen 10 und 20 kWp 140 Euro pro kWp. Für Anlagen über 20 kWp wird die Förderung im Bieterverfahren vergeben.

Fortgesetzt werde auch der „Made-in-Europe“-Bonus. „Photovoltaikanlagen und Stromspeicher, die mit technischen Komponenten mit europäischer Wertschöpfung errichtet werden, können einen Zuschlag auf die gewährte Förderung erhalten“, wird betont.

Novelle in Arbeit: Was sich bei Förderungen ändern soll

Laut Angaben von Energie- und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner soll das Erneuerbaren Ausbaugesetz (EAG) überarbeitet werden.

2027 sollen sich bei den Förderkriterien einige Parameter ändern. Die „Soloförderung“ für PV-Anlagen soll eingestellt werden, wie Hattmannsdorfer zur Kleinen Zeitung sagt. „Stattdessen soll eine verpflichtende Speicherkomponente eingeführt und eine eigene Speicher-Solo-Förderung aufgelegt werden“, so der Minister. Dieser „Paradigmenwechsel“ sei für Netzdienlichkeit bei der Energiewende von zentraler Bedeutung, so Hattmannsdorfer.

Zehetner brachte zuletzt in einer Aussendung diesen Vergleich: „Wenn es stark regnet, lässt man das Wasser nicht ungenutzt in den Kanal laufen, sondern fängt es auf. Und wenn es später trocken ist, nutzt man es zum Gießen. Genau so müssen wir künftig mit Sonnenstrom umgehen: Wenn mittags sehr viel günstiger PV-Strom da ist, speichern wir ihn. Und wenn am Abend gekocht wird, die Waschmaschine läuft oder Betriebe Strom brauchen, nutzen wir ihn wieder.

Hattmannsdorfer erneuert zudem die Ankündigung, dass aus dem „Made-in-Europe“-Bonus, der für Komponenten mit EU-Wertschöpfung eine Zusatzförderung ermöglicht, eine Verpflichtung wird. Es soll also bei Wechselrichtern nur noch dann öffentliche Förderungen geben, wenn diese in der EU gefertigt werden, es müsse hier auch um Souveränität und Unabhängigkeit gehen. Die Novelle soll demnächst in der Koalition vorgelegt werden. 2027 seien insgesamt 70 Millionen Euro für EAG-Förderungen vorgesehen.