Den aktuellen Ball soll ausgerechnet Amazon ins Rollen gebracht haben. Ja, dem für gewöhnlich gut informierten US-Portal The Information zufolge, ist just einer der größten Geldgeber des KI-Start-ups Anthropic verantwortlich dafür, dass dessen leistungsfähigste Modelle rasch wieder vom Markt verschwanden.

Aber zuvor kurz zur Genese dieser bemerkenswerten Geschichte. Anthropic gilt als eines der zurzeit begehrtesten KI-Unternehmen der Welt. Das drückt sich einerseits in gigantischen Finanzierungsrunden aus – alleine bei der letzten sammelte das Unternehmen 65 Milliarden US-Dollar ein –, andererseits schneiden die KI-Modelle aus dem Hause Anthropic bei verschiedenen Vergleichstests für gewöhnlich besonders gut ab.

Anthropic und dessen Boss Dario Amodei, vor nicht allzu langer Zeit selbst noch beim großen Konkurrenten OpenAI beschäftigt, wissen derlei wiederum gut auszunutzen und forcieren den Kult um gewisse Modelle zusätzlich.

Mythos einst „zu gefährlich für die Veröffentlichung“

Das Modell „Mythos“ etwa soll laut Anthropic so schnell und umfassend kritische, teils jahrzehntelang versteckt gebliebene Software-Lücken entdecken, dass Anthropic den Zugang im April auf einen sehr ausgewählten Partner-Kreis beschränkte. Darunter übrigens, Sie ahnen es bereits, Amazon. Den Auserwählten sollte das Modell helfen, Löcher in eigenen IT-Systemen zu stopfen. Mythos, so hieß es, sei prinzipiell „zu gefährlich für die Veröffentlichung“.

Er findet Gehör: Anthropic-Boss Dario Amodei zu Besuch beim britischen Premier Keir Starmer © IMAGO/Simon Dawson / Avalon

Das Gesicht des vor- und umsichtigen Akteurs im wahnwitzigen KI-Wettrennen verlieh sich das kurz vor einem riesigen Börsengang stehende Anthropic auch im Gefecht mit der US-Regierung. Dem Pentagon erklärte man, dass man bestimmte militärische Anwendungsfälle auf Basis von Anthropic-Modellen nicht zulassen werde. Vollautonome Waffensysteme etwa. Oder bestimmte inländische Überwachungsszenarien.

Dass der verärgerte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth Anthropic fortan als „Gefahr für die Lieferkette“ einstufen ließ, schien am immer populärer werdenden Anthropic zunächst einmal abzuperlen.

Jetzt aber erhöht die Politik den Druck, am Freitag, 17:21 Uhr Ortszeit, wurden strikte Exportbeschränkungen gegen Anthropic verhängt. Davon betroffen sind die KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5. Wobei Fable 5 Mythos mit Sicherheitsschranken ist. Sprich: Bei bestimmten Fragen, etwa zu Cybersicherheitsthemen, weicht das für die Allgemeinheit bestimmte Modell aus. Man habe weitreichende „Guardrails“, also Leitplanken, eingebaut, sagt Anthropic.

Der Amazon-Boss als Maulwurf?

Genau diese Fable-Leitplanken aber soll Amazon – schön langsam schließt sich der Kreis – dem Vernehmen nach umgangen haben. Per erfolgreichem „Jailbreak“, also einem gezielten Ausbruch aus der Sicherheitsarchitektur.

Amazon-Boss Andy Jassy habe derlei hohen US-Regierungsvertretern, darunter Finanzminister Scott Bessent, im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens mitgeteilt. Daraufhin habe die US-Regierung Anthropics neue Modelle als untragbares Risiko für die nationale Sicherheit eingestuft und – nachdem Dario Amodei nicht einlenken wollte – das Exportverbot ausgesprochen.

Die Betroffenen des Exportverbots

Betroffen davon sind aber nicht nur sämtliche ausländische Kunden, sondern auch ausländische Staatsangehörige, die in den USA leben. Also selbst all jene zahlreichen Nicht-US-Amerikaner, die für Anthropic arbeiten. Die US-Regierung griff also gewissermaßen auf einen mächtigen juristischen Kniff zurück, der nur eine logische Konsequenz haben konnte: Anthropic musste die betroffenen Modelle umgehend stoppen. Und zwar für alle Kunden.

Via Blogpost setzte sich das Unternehmen zur Wehr. Man wisse etwa nicht, welche „konkreten Details“ zum drastischen Befund der Behörden geführt hätten. Weiters sei man überzeugt, dass niemand einen „universellen Jailbreak“ gefunden hätte. Selbst die „potenziellen Jailbreaks“, die Anthropic mitgeteilt wurden, seien in Wahrheit „harmlos“. Zugleich sei es unmöglich, sich gegen jeglichen Ausbruch abzusichern. Jedenfalls arbeite man gemeinsam mit Gesandten der US-Regierung daran, den Zugang zu den KI-Modellen wiederherzustellen.

Schockiert beobachtet man die Entwicklung in Europa. Vor allem ob der Durchschlagskraft der Exportkontrolle. Diese mache, so der Tenor, einmal mehr deutlich, wie dringend ein erhöhtes Maß an digitaler Souveränität sei. „Deutschland und Europa sind beim Zugang zu den stärksten KI-Modellen vom Wohlwollen der US-Regierung abhängig“, stellte etwa Ralf Wintergerst, Präsident des deutschen Digitalverbands Bitkom, konsterniert fest.