Nach schlappen Jahren bei Fußball-Weltmeisterschaften erlebte das deutsche Nationalteam am Sonntagabend ein für sie erfreuliches Déjà-vu. Das Auftaktspiel gegen Curaçao entschied die Truppe rund um Trainer Julian Nagelsmann mit dem Endstand von 7:1 glasklar für sich. Die DFB-Auswahl hat damit schon früh die Weichen in Richtung K.-o.-Phase gestellt. Sowohl 2018 als auch 2022 war Deutschland bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Deutsches Déjá-vu

Das 7:1 weckt Erinnerungen an das Halbfinale gegen Brasilien bei der WM 2014, als der amtierende Rekordweltmeister und Gastgeber gegen den späteren neuen Weltmeister Deutschland haushoch verlor. Die exakte Prognose eines Fans wurde damals zu einem Internet-Meme, das bis heute auf Social Media kursiert und mit Sonntag wieder an Aktualität gewonnen hat. Darin prophezeit ein Fußball-Fan in einer Straßenumfrage des YouTube-Kanals „easylanguages“ wenige Stunden vor dem Spiel: „Das wird ein knackiges 7:1 für uns.“

„7:1 für Brasilien, ja, richtig“, erwiderte ein brasilianischer Fan optimistisch lachend, galt das südamerikanische Team doch als großer Favorit. Doch der deutsche Fan, der zur Vorbereitung auf das Spiel nur Bier und Pizza braucht, sollte bekanntlich recht behalten. Auch heuer lagen Content-Creator, die jenen Ausschnitt von damals vor dem Spiel Deutschland gegen Curaçao parodierten, mit ihrem Tipp goldrichtig.

Meme kopiert und richtig getippt

So posteten etwa „heinz_comedy“ und „santiago_sevi“ gemeinsam ein Instagram-Video, in dem sie auf das Meme aus 2014 Bezug nahmen. „Glaubst du, dass wir die Curaçaoaner heute schlagen werden?“ - „Hallo. Ja, ich denke doch. Ich glaube, das wird ein knackiges 7:1 für uns“. Ein Ein Dritter im Curaçao-Trikot sagt lachend: „7:1 für Curaçao, ja“. Der Clip wurde wohlgemerkt schon am Sonntagmittag (MESZ) veröffentlicht, viele Stunden vor dem eigentlichen Spiel.

„Das IST sehr gut gealtert“, können es Fans in den Kommentaren kaum fassen. „Absolutes Orakel“, lautet eine andere Reaktion auf das Video des vermeintlich zeitreisenden Influencers. „heinz_comedy“ fragt nach dem Spiel: „Dachtet ihr, ich mache Witze????“

Auch diese Fans lagen richtig

In einem weiteren Video, das vom Deutschen Auswärtigen Amt und der Deutschen Botschaft in Den Haag hochgeladen wurde, glaubt ein Fan beim Interview vor dem Brandenburger Tor ebenfalls an ein „knackiges 7:1“ wie schon 2014. Auch ein zweiter Fan tippt unabhängig davon auf diesen Endstand. Die Karibikinsel Curaçao ist ein autonomes Land des Königreichs der Niederlande.