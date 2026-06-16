In Kleingruppen wurden gestern und werden heute die Spieler des SK Sturm auf Herz, Nieren und Fitness gecheckt. Nach dem Untersuchungs-Marathon wissen alle Protagonisten über ihr Leistungslevel Bescheid und dürfen ab Mittwoch wieder mit dem Ball spielen. „Es gibt eine ganz klare Gewichtung auf die physische Komponente. Wir wollen bei jedem einzelnen Spieler die athletischen Parameter verbessern und Verletzungen minimieren. Wir glauben, dass wir im Vergleich zur abgelaufenen Saison noch ein, zwei Schritte nach vorne machen können“, sagt Sport-Geschäftsführer Michael Parensen. Die Testungen sollen für Verbesserung sorgen. Die sportliche Führung hat dafür mit Christoph Zellner, wie die Kleine Zeitung exklusiv vermeldet hat, einen „Head of Performance“ installiert, bei dem alle athletischen und medizinischen Informationen zusammenlaufen.

Verbessert soll auch der Kader werden. Mit dem Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde der Champions League am 21./22. Juli soll die Kaderplanung weitestgehend abgeschlossen sein. Gegner wird am Mittwoch ausgelost – entweder ist Gornik Zabrze (POL) oder Heart of Midlothian (SCO). Bis dahin hat Parensen viel zu tun, muss den Kader abspecken. Nur wenn Spieler abgegeben werden, ist Platz für Neue da. Die ausgeliehenen Spieler Szymon Wlodarczyk, Emran Soglo, Amady Camara und Peter Kiedl sind wieder da. „Es sind Spieler, die der neue Trainer nicht kennt, es gibt also die Möglichkeit, sich in der ersten Zeit zu präsentieren. Gleichzeitig arbeiten wir gemeinsam an Perspektiven und Lösungen“, sagt Parensen diplomatisch. Im Klartext heißt dies: Nur wer Fabio Ingolitsch relativ schnell überzeugt, soll bleiben. „Es gibt mehrere Anfragen für einige Spieler“, bestätigt Parensen. Eine betrifft Emir Karic, dessen Wechsel in die USA bald über die Bühne gehen kann.

Mit Jürgen Heil, Simon Seidl, Petar Petrovic und Ammar Helac wurden vier Spieler verpflichtet. Viele Fans warten allerdings auf einen neuen Stürmer. Mit Seedy Jatta, Maurice Malone, Axel Kayombo, Belmin Beganovic, Leon Grgic (verletzt), Wlodarczyk, Camara und Kiedl stehen acht Angreifer auf der Gehaltsliste. „„Das Thema ist vielschichtig. Die Analyse der Saison hat klar ergeben, dass wir an vorderster Reihe mehr Durchschlagskraft benötigen. Unsere klare Intention ist es, dem Angriff eine weitere Facette zu geben, wir müssen aber auch der Situation Rechnung tragen, dass wir sehr viele Offensivspieler unter Vertrag haben und der Handlungsspielraum dementsprechend vorgegeben ist“, sagt Parensen und erklärt weiter: „Ich hätte auf dieser Position schon noch gerne etwas adaptiert. Es soll ein Stürmertyp her, der ein bisschen anders ist. Einen neunten Stürmer dazuholen macht aber wenig Sinn.“

Jürgen Heil, Simon Seidl und Michael Parensen (von links) © SK Sturm

Wie erfolgreich die Transfers bezüglich der zweiten Mannschaft waren, ist fraglich. Keiner der geholten Akteure (mit Abstrichen Kristjan Bendra) konnte sich für den Bundesliga-Kader empfehlen. „Wir wollen den Fokus wieder mehr auf die eigenen Spieler aus der Akademie legen. Es gibt aber auch den einen oder anderen Kandidaten, den wir holen“, sagt Parensen.