Erst im April hatte Tom Neuwirth in einem Podcast verkündet, frisch verliebt und glücklich vergeben zu sein. Der Künstler, der 2014 als Conchita Wurst für Österreich den Sieg beim European Song Contest (ESC) geholt hatte, gab in dem Gespräch mehrere Einblicke in sein Privatleben. Jetzt sind neuerliche Spekulationen aufgetaucht. Ist der 37-Jährige verlobt?

Entsprechende Gerüchte machen die Runde, seit Neuwirth am Samstag im ORF ein Interview am Rande der Wiener Regenbogenparade gegeben hatte. Zu sehen war darin nämlich ein goldener Ring an der linken Hand des in der Steiermark aufgewachsenen Künstlers. Während des mehrminütigen Gesprächs hob Neuwirth mehrfach seinen linken Arm und brachte das Schmuckstück an seinem Ringfinger damit gut sichtbar ins Blickfeld.

Noch keine offizielle Stellungnahme von Tom Neuwirth

Offizielle Stellungnahmen aus dem Umfeld Neuwirths gibt es in der Angelegenheit nicht. Auch die Identität seines Freundes hing der 37-Jährige bisher nicht an die große Glocke. Nur so viel verriet er im Podcast: „Bei uns liegt es wahrscheinlich daran, dass wir uns vorher schon kannten. Wir waren schon friends.“