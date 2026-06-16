Das Kuratorium der Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat beschlossen, der Schauspielerin Glenn Close für ihr Lebenswerk einen Ehren-Oscar zu verleihen. Die Gala dafür wird als eigenständiges Event abgehalten. Bei der 99. Oscar-Verleihung im März 2027 wird über diese besondere Auszeichnung berichtet. Neben Close werden dabei auch Regisseur Sir Ridley Scott sowie Animations-Pionier Floyd Norman ausgezeichnet. Academy-Präsidentin Lynette Howell Taylor dazu: „In ihrem außergewöhnlichen Gesamtwerk hat Glenn Close mit ihrer unvergleichlichen emotionalen Bandbreite einige der komplexesten Figuren der Filmgeschichte zum Leben erweckt.“

Geht es um die Oscars, dann hält die 79-Jährige einen traurigen Rekord: Denn sie ist die Schauspielerin mit den meisten Oscar-Nominierungen ohne einen einzigen Sieg. Insgesamt wurde sie bereits achtmal nominiert – vier Nominierungen als „Beste Nebendarstellerin“ und vier Nominierungen als „Beste Hauptdarstellerin“.

Viele Auszeichnungen

Trotz dieses Negativ-Rekords kann Glenn Close bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Denn sie spielte in über 100 Filmrollen mit, darunter in bekannten Klassikern wie „Das Messer“, „Das Geisterhaus“ oder „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“. Auch mit ihrer Rolle als Cruella de Vil in „101 Dalmatiner“ begeisterte sie ein Millionenpublikum.

Für ihre Hauptrolle in „Der Löwe im Winter“ gewann sie den „Golden Globe Award“, wenige Jahre später auch einen für die Serie „Damages – Im Netz der Macht“. Einen weiteren Golden Globe gab es 2019 für ihre Rolle der Joan Castleman im Film „Die Frau des Nobelpreisträgers“. Zudem kann sich die 79-Jährige bereits über zwei Emmys als „Beste Hauptdarstellerin“ freuen.