Linda ist gefühlt überall. Doch nicht in einer anstrengenden Art und Weise, eher in einer umsichtigen. Schon vor der Ankunft erhält man von ihr einen Brief, eine Art Checkliste, was gebraucht wird und was eben nicht. Gerade, wenn man mit Kind reist, sehr hilfreich. Fühlt sich eine Reise doch stets mehr wie ein Umzug an als ein einfaches Kofferpacken. Den Gästen Arbeit abzunehmen, Orientierung zu geben und dafür zu sorgen, dass sie ihren Urlaub von Anfang an genießen können, sieht sie als ihre oberste Aufgabe.

Linda ist Experience Concierge im Camping-Resort Polidor in Funtana, einem kleinen, beschaulichen Ort an der Westküste Istriens in Kroatien, zwischen Poreč und Vrsar. „Wir möchten die Wogen glätten, bevor sie überhaupt entstehen“, sagt sie. Und sie weiß, wovon sie spricht. Schließlich hat die gelernte Kindergärtnerin selbst einen Sohn.

Urlaub mit Kindern: Wenn Erholung und Abenteuer zusammenfinden

Denn beim Urlaub gibt es ein Davor und ein Danach. Vor dem Kind war Urlaub Abenteuer, Abwechslung oder Erholung. Man entschied spontan, schlief aus, lief stundenlang durch unbekannte Städte oder verbrachte einen ganzen Tag mit Nichtstun. Die eigenen Bedürfnisse waren der Maßstab für die Planung.

Mit Kind verändert sich die Bedeutung von Urlaub. Er wird zu einem ständigen Austarieren zwischen den Interessen des Kindes und den Wünschen der Eltern. Die Route richtet sich nicht mehr nur nach Sehenswürdigkeiten, sondern auch nach Mittagsschlaf, Spielplatz und der Frage, ob noch genug Energie für den Heimweg bleibt. Aus spontanen Entscheidungen werden oft Kompromisse.

Camping trifft Luxus: Stellplätze, Glamping und Pool-Villen in Kroatien

Und so ist man ständig auf der Suche nach einem Ort, der beide Welten erreicht. Ein bisschen Ruhe für die Erwachsenen und Spaß und Action für die Kleinen. Das Verbinden von Welten, darum geht es auch in Camping Polidor. Die Freiheit des Campings will man mit dem Komfort eines hochwertigen Urlaubs kombinieren. Ob klassische Stellplätze (auf Wunsch mit kleinem Jacuzzi), Mobile Homes, lässiges Glamping in Romantikzelten oder luxuriöse kleine Villen mit eigenem, ganzjährig beheiztem Pool, Jacuzzi und Outdoor-Küche – man wagt hier den Spagat.

Die völlig unterschiedlichen Bereiche unterstreichen die Philosophie von Giulia Ukušić und Federica Ukušić Rovina, die das Ressort aufgebaut haben. Von ihrem Vater übernahmen sie einst Stellplätze für Wohnwagen, die sie vor zehn Jahren in einen kleinen familiengeführten Campingplatz umgebaut haben. Die Handschrift der Schwestern erkennt man überall. „Alles soll so individuell wie möglich sein. Die Gäste sollen überall spüren, dass sie sich bei uns in einem sehr persönlich geführten Familienbetrieb befinden!“, erzählen sie. Dabei sollte die Anlage bewusst überschaubar bleiben. „Nicht zu groß“ lautet bis heute das Credo. Die persönliche Betreuung steht im Mittelpunkt.

Delfine beobachten in Istrien: Ein unvergessliches Erlebnis für Kinder

Aufregend für kleine Gäste ist allein schon die kurze „Zug“-Fahrt mit dem Camp-Shuttle zum nur 800 Meter entfernten Strand. Den Mittelpunkt der in üppigem Grün mit altem Baumbestand eingebetteten Anlage bilden die Pool-Landschaft und das von Giulia und Federicas Tante geleitete Restaurant. Gleich daneben die Pool-Landschaft und ein Spielplatz. Perfekt, um länger zu verweilen, während die Kinder in Sichtweite toben können.

Das führt uns zurück zu Linda. Die große blonde Frau weiß, was Kindern gefällt. Und so schlägt sie eine Bootstour vor, um Delfine zu beobachten. Istrien gehört zu den besten Regionen in Kroatien, um die Tümmler in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Die Aufregung steigt schon, als Kapitän Bruno Valentino das Boot zum Steg steuert. Einen echten Kapitän sehen Landratten-Kinder schließlich nicht alle Tage.

Mit dem Speed-Boot geht es hinaus aufs offene Meer und schon nach zehn Minuten erhascht man den ersten Blick auf eine Delfin-Familie. Doch das war noch lange nicht alles. An diesem Frühsommerabend zeigen sich die Tiere von ihrer präsentierfreudigen Seite. Am Ende staunt nicht nur der Nachwuchs, sondern auch die Eltern gehen mit einem tollen Erlebnis an Land.

Wellnessurlaub für Eltern: Entspannung im Private Spa

Während die kleinen Gäste tagsüber Abenteuer sammeln, kommen im Resort aber auch die Großen nicht zu kurz. Wer nach so viel Aufregung ein wenig Ruhe sucht, findet sie im liebevoll gestalteten Wellnessbereich. Ein besonderes Schmuckstück des überschaubaren Wellnessangebots mit eigenem Relax-Haus für Massagen und Kosmetik ist das Private Spa. In einer separaten Villa erwarten die Gäste finnische Sauna, Aromatherapie-Dusche, Jacuzzi und auf Wunsch eine Massage. Bei Kerzenschein, Musik, Prosecco und frischem Obst lässt sich hier wunderbar Zeit zu zweit genießen. So lässt es sich kurz entspannen, bevor man sich wieder mit den Kleinen ins nächste Abenteuer stürzt.