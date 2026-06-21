Es ist ein Band, das viele als „besonders“ beschreiben: Das zwischen Zwillingen, die oft nur wenige Minuten Lebenszeit voneinander trennen. So wie Heinz und Mario Wipfler aus Bad Gams, Deutschlandsberg. Doch sie teilen nicht nur den Geburtstag, sondern auch die Liebe zum Menschen.

Bereits seit 2006 sind die beiden beim Roten Kreuz Deutschlandsberg aktiv. „Wir sind auch zusammen bei der gleichen Feuerwehr, haben dort die gleichen Ausbildungen hinter uns – wir sind eigentlich immer zusammen gewesen“, meint Mario. Dabei ereilt die 37-Jährigen manchmal das Schicksal von eineiigen Zwillingen – denn sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. „Wir haben das öfter, dass die Leute sich bei uns nicht auskennen“, meint Heinz, der auch als First-Responder und im Kriseninterventionsteam tätig ist. Früher sind die beiden vermehrt gemeinsam unterwegs gewesen – heute sorgen getrennte Einsätze oft für Verwirrung: „Viele haben gedacht, dass wir rund um die Uhr Dienst machen, weil sie glaubten, wir sind eine Person“, schmunzelt Mario.

Die Zwillingsbrüder Mario und Heinz Wipfler sind bereits seit 2006 im Einsatz für das Rote Kreuz. © Rotes Kreuz Deutschlandsberg

Auch Fabian und Diego Fürnschuß aus Stainz trennen lediglich 25 Minuten voneinander. „Ich lebe die Rolle als großer Bruder schon“, witzelt Fabian. Er kam durch seinen Zivildienst 2024 zum Roten Kreuz, mittlerweile ist er als Einsatzfahrer tätig. Fabians „Vorbildfunktion“ habe Zwillingsbruder Diego zum Dienst inspiriert. „In einem meiner Dienste war er zum Schnuppern da“, erzählt er. Nun absolviert auch Diego seinen Zivildienst beim Roten Kreuz.

Carina und Marlene Tatzl sind das dritte Zwillingsduo – 2021 traten sie dem Jugendrotkreuz bei, seit 2023 sind sie ausgebildete Rettungssanitäterinnen. Gemeinsam bestreiten sie oft den freitaglichen Nachtdienst. „Ich habe das Gefühl, dass wir weniger reden müssen als andere, weil wir uns so gut kennen“, meint Marlene. Auch abseits vom Dienst verbringen sie viel Zeit miteinander – beide studieren in Graz Medizin und leben dort gemeinsam in einer WG.

Schwesterliches Hobby

Das Ehrenamt teilen auch Anna, Florentina und Philomena Kiegerl. Florentina trat bereits 2014 bei – ihre Begeisterung stecke auch ihre beiden Schwestern an. Es ist keine Seltenheit, dass zumindest zwei von ihnen gemeinsame Einsätze bestreiten. „Es ist ganz lustig gemeinsam, weil der Umgang miteinander ein ganz anderer ist. Die anderen Kollegen sind zueinander nett – und wir sind ehrlich“, schmunzelt Philomena, die Jüngste der drei. Bei belastenden Situationen dient die Geschwisterliebe als emotionale Stütze: „Es gab viele Abende, wo wir gemeinsam im Bett gesessen sind und uns darüber ausgetauscht haben – stundenlang.“

Die drei Schwestern Anna, Florentina und Philomena Kiegerl teilen die Liebe zum Menschen © Rotes Kreuz Deutschlandsberg

Eine wahrliche „Rotkreuzfamilie“ sind Walter, Robert und Julian Kappel aus Eibiswald. Walter ist bereits seit 1972 Mitglied – in seiner Pension ist er weiterhin ehrenamtlich im Dienst. „Als ich ein Kind war, ist zuhause sehr oft ein Rettungsauto vor der Tür gestanden“, erinnert sich sein Sohn Robert. Kein Wunder, dass er selbst Notfallsanitäter wurde. In dritter Generation ist auch Roberts Sohn Julian seit 2022 bei der Jugend aktiv. „Julian hat mich früher regelmäßig in der Dienststelle besucht“ erzählt er. Heute ist er selbst begeisteter Ersthelfer – und bei Jugendbewerben erfolgreich. Mit seinem Team gewann er den Bezirksbewerb.

54 „Rotkreuzfamilien“ in Deutschlandsberg

Ob Geschwister, Partner oder ganze Familien: Das Rote Kreuz Deutschlandsberg schätzt die 54 familiären Verbindungen im Bezirk. „Sie zeigen, dass Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Verantwortung Werte sind, die oft innerhalb der Familie weitergegeben werden. Genau dieser Zusammenhalt macht unsere Rotkreuz-Gemeinschaft so besonders“, so Bezirksstellenleiter Florian Klug.