Am Montag startet der SK Sturm mit der Vorbereitung in die neue Saison. Bälle werden die Spieler vielleicht sehen, aber nicht damit arbeiten. In den ersten beiden Tagen stehen sowohl medizinische als auch sportliche Testungen an. Die sportwissenschaftlichen Tests werden von der „Medical Athletic“-Crew durchgeführt. In Kleingruppen werden die Spieler von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Die nach der abgelaufenen Saison noch bei den nationalen Auswahlen engagierten Akteure steigen erst am kommenden Montag (22. Juni) in die Vorbereitung ein. Das sind Belmin Beganovic, Jakob Hödl, Luca Weinhandl, Otar Kiteishvili, Gizo Mamageishvili, Jeyland Mitchell, Filip Rozga sowie Neuerwerbung Petar Petrovic. Arjan Malic kommt dann, wenn die WM für Bosnien-Herzegowina beendet sein wird.

Die Neuzugänge Jürgen Heil, Ammar Helac und Simon Seidl werden erstmals im Sturm-Trikot zu sehen sein. Szymon Wlodarczyk, Emran Soglo, Amady Camara und Peter Kiedl, deren Leihen ausgelaufen sind, werden am Montag in Messendorf erwartet. Es könnte allerdings sein, dass der eine oder andere aufgrund von Verhandlungen verhindert sein könnte. Ebenso könnte es sein, dass ein Defensivspieler auch nicht mehr an den Testungen teilnimmt. Ein Wechsel soll unmittelbar bevorstehen, wie man hört. Fehlen wird der verletzte Leon Grgic (Kreuzband).