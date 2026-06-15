Die LH-Konferenz am Freitag in Innsbruck wird der vorletzte regionale Showdown zur hoffnungsvoll verkündeten Reformpartnerschaft. Sie sollte bis Jahresende die Bürokratie deutlich vereinfachen, zahllose Doppelgleisigkeiten beseitigen und enorme Einsparungen bewirken, stockt aber auf allen Ebenen. Das Vorspiel wirkt ungewollt symbolisch dafür: Schon am Donnerstag besichtigen die Landeshauptleute die Baustelle des Brenner-Basistunnels. Seine Inbetriebnahme war für 2015 geplant, aktuell ist 2032 das Ziel.

Bei der Exkursion wird wohl eine gewisse Genugtuung der Südösterreicher spürbar werden, die ihre Koralmröhren bereits befahren. Dabei sind die Kärntner diesmal stärker vertreten: So wie Salzburgs Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer wird Peter Kaiser am Vorabend der LH-Konferenz traditionell aus der mächtigen Runde verabschiedet.

Vorarlberg folgt auf Tirol

Die Westösterreicher sind dabei auch wegen der Reformpartnerschaft außergewöhnlich gut aufeinander abgestimmt. Denn nach Tirol übernimmt Vorarlberg den Vorsitz. Auf diesen schwarzen Doppelpass folgt das rote Ländertrio Wien, Burgenland und Kärnten. Hier prophezeien zwar einige Beobachter einen ähnlichen politischen Farbwechsel wie in der Steiermark, doch die ideale Aufeinanderfolge mit dem wichtigsten Nachbarn im LH-Konferenz- und Bundesratsvorsitz bleibt immer verwehrt. Die Reihung erfolgt alphabetisch.

Trotzdem sind die aktuellen Abläufe vorbildlich für den Neuling im föderalen Verbund, der oft bloß Anlass für Wortspiele mit seiner Nonett-Besetzung gegeben hat. Denn Kärntens Vorsitz im ersten Halbjahr 2028 bedeutet für Daniel Fellner zugleich Stress-Maximierung wie Idealfall rund um die planmäßige Landtagswahl. Wenn er es strategisch so klug anlegt wie sein Tiroler Kollege, kann er dann viel auswärts punkten und per Spiel über die Medien-Bande seine Heimstärke verbessern. Nie war die öffentliche Präsenz von Anton Mattle (VP) gegenüber Junior-Partner Philip Wohlgemuth (SP) und Herausforderer Markus Abwerzger (FP) dominanter. Der rote Fellner erhält eine solche Chance gegenüber dem türkisen Stellvertreter Martin Gruber und dem blauen Rivalen Erwin Angerer zur bestmöglichen Zeit.

Was ändern die Gemeinderatswahlen?

Die Planung für einen solch ambitionierten Vorsitz müsste allerdings schon jetzt beginnen, auch wenn für die Kärntner Landespolitik kontinuierlich das Klein-Klein in den Vordergrund rückt. Denn die Gemeinderäte und Bürgermeister werden schon ein Jahr vor dem Landtag gewählt. Oder auch nicht. Die kommunalen Ergebnisse können sowohl zur vorgezogenen Regionalwahl als auch zu Personalwechseln an der Spitze mancher Landespartei führen.