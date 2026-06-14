„Gefälschte Asfinag-SMS, Fake-E-Mails und unseriöse Fake-Shops versuchen derzeit über angebliche Strafen oder Gewinnspiele an Kundendaten zu kommen“, schreibt die Asfinag auf ihrer Website. Bei der aktuellen Betrugsmasche, die derzeit im Umlauf ist, dreht sich alles um die Autobahn-Vignette.

Die Betrüger versuchen, Autofahrer mit einer erfundenen Strafandrohung einzuschüchtern. In den Betrugsmails wird behauptet, dass man das österreichische Autobahnnetz illegal genutzt habe. In so einem Fall würden saftige Strafen drohen.

Nicht auf Link klicken

Die Masche der Betrüger: Es wird angeboten, eine Strafe abwenden zu können, wenn man sich sofort eine Vignette kaufen würde. In dem Mail befindet sich dann ein Button, der ermöglichen soll, die „Ersatzmaut“ direkt bestellen zu können. Diese, so in der Mail beschrieben, soll dann auch rückwirkend gültig sein.

Die Asfinag warnt nun davor, keinesfalls auf diesen Link zu klicken. „Bitte den Absender prüfen, keine Links öffnen und keine Daten eingeben“, so die Asfinag.