„Besuto eito“ ist ein Ausruf, den man in Japan die letzten Jahre immer wieder zu hören bekam, wenn es um Fußball ging. Wohlbemerkt: Um den Fußball der Männer. Japans Nationalauswahl der Frauen wurde schließlich im Jahr 2011 Weltmeisterin, während jene der Männer bisher maximal ein Achtelfinale erreichen konnte. „Besuto eito“ ist ein Anglizismus für „best eight“, also Viertelfinale. So lautet das große Ziel.

Auch wenn dies schon seit einigen Turnieren prophezeit wird: So gut wie aktuell standen die Chancen wohl noch nie. Die „Samurai Blue“, wie Japan seine Männerauswahl nennt, rangiert in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 18. Der deutsche Ökonom Joachim Klement, der mit seinen ökonometrischen Modellen die letzten drei Weltmeister korrekt vorhergesagt hat, tippt als Weltmeister auf die Niederlande – und auf Japan im Viertelfinale. Diverse Influencer sehen Japan als Geheimfavoriten. Man rechnet mit Japan. Gründe, warum sich das ostasiatische Land Hoffnungen machen kann, gibt es mehrere. In jeder europäischen Top-Liga sind aktuell Japaner vertreten, oft als Leistungsträger: Zwar fällt der dribbelstarke Linksaußen Kaoru Mitoma, der bei Brighton in der Premier League spielt, verletzt aus. Aber da sind ja noch Offensivspieler Takefusa Kubo (Real Sociedad), Torhüter Zion Suzuki (Parma) oder Ex-LASK-Akteur Keito Nakamura (Reims). Und außerdem sieben Spieler im WM-Kader, die in der Deutschen Bundesliga unter Vertrag stehen.

So ähnlich gab es das vor einem guten Jahrzehnt – als eine von Stars wie Shinji Kagawa (Manchester United), Keisuke Honda (AC Milan) oder Yuto Nagatomo (Inter Mailand) gespickte Truppe bei der WM 2014 als spielerisch ansprechender, aber allzu braver Gruppenletzter ausschied – auch schon. Aber die aktuelle Truppe besteht aus einer anderen Substanz als jene „Samurai“ vor ihnen: Der Geist des edlen Kriegers steht heute nicht mehr so deutlich im Vordergrund. Man darf auch mal schmutzig gewinnen.

Fairplay? Ja, aber...

Lange hat man sich in Japan damit getröstet, außerhalb Asiens zwar wenig zu gewinnen, dafür aber durch Fairplay zu glänzen. Zeugnis davon legt das Fußballmuseum in Tokio ab, in dem es vor Fairplay Awards nur so wimmelt. Mittlerweile aber hat man den Status der anständigen Verlierer satt. Als Japan bei der WM 2022 eine vermeintliche Todesgruppe vor Spanien, Deutschland und Costa Rica als Sieger abschloss, hatte die Truppe bis dahin mit die meisten gelben Karten erhalten.

Die heutige japanische Auswahl fällt eben nicht mehr nur dadurch auf, dass sie in einem starken Kollektiv blitzschnell von Verteidigung auf Angriff umschalten und aus wenigen Chancen genügend Tore erzielen kann, sondern auch dadurch, dass sie um jeden Ball und Raum kämpft – selbst um den Preis von Fouls, Verwarnungen und, wenn es sein muss, wohl auch Pfiffen von den Rängen.

Wobei hier die Fans ins Spiel kommen: Das japanische Publikum ist seit Jahren dafür bekannt, nur Positivität auszustrahlen. Nach Abpfiff räumen sie mit eigens eingepackten Plastiksäcken den Müll aus dem Stadion, zur regelmäßigen Verwunderung der Weltöffentlichkeit. Verschwörungstheoretiker mögen im zunehmend harten Spiel der Fußballer und dem auffallenden Fairplay deren Fans einen Zusammenhang sehen: Je fairer auf der Tribüne, desto mehr lässt man den Spielern durchgehen? So einer These würde im Land niemand zustimmen. Vielleicht auch deshalb nicht, weil immer mehr der Meinung sind, die Spieler auf dem Platz brauchen gar keine Hilfe mehr. Tatsächlich könnte das viele Lob für Japans jüngste Achtungserfolge (seit 2022 gab es etwa Siege gegen Deutschland, Spanien, Brasilien, England) einigen Beobachtern auch über den Kopf steigen. „Newsweek Japan“ titelte vor Kurzem mit den Worten: „Der Tag, an dem Japan Champion wird.“ Er komme immer näher.