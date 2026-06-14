Der Weg vom Kinderwunsch bis zur Geburt kann oftmals lang und zäh sein. Insbesondere bei künstlicher Befruchtung wird das Warten auf das Baby in vielen Fällen zu einer wahren Geduldsprobe für werdende Eltern. Die australisch-britische Popsängerin Natalie Imbruglia, die 1997 mit „Torn“ einen auch in Österreich sehr erfolgreichen Hit landete, hat in einem Podcast über ihre eigenen Erfahrungen gesprochen. Das lange Warten sei für die heute 51-Jährige sehr belastend gewesen.

Imbruglia brachte 2019 ihren Sohn Valentin durch In-vitro-Fertilisation zur Welt. Bevor die Befruchtung schließlich doch erfolgreich war, habe die Schauspielerin aus der TV-Serie „Neighbours“ eine Reihe von Enttäuschungen und Rückschlägen erlitten. „Es heißt einfach nur: ‚Tut uns leid, es hat nicht funktioniert‘ – und dann ist Schluss“, erklärt Imbruglia in der neuen Folge von „How To Fail with Elizabeth Day“.

Zeit war „ziemlich brutal“

Jedes Mal, als sie diese negative Mitteilung seitens der Ärzte erhielt, brauchte sie eine längere Zeit, um es zu verarbeiten. Imbruglia bezeichnet diese vielen neuen Anläufe als „ziemlich brutale“ Zeit in ihrem Leben. Über die Folgen, die ein misslungener Versuch mit sich bringt, werde laut der „Torn“-Sängerin zu wenig gesprochen. Auch sie selbst sei darauf überhaupt nicht vorbereitet gewesen.

Rat an Frauen, sich gut zu informieren

Die zweiwöchige Wartezeit nach jeder Befruchtung empfand Imbruglia ebenfalls als Belastung. „Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, hab ich nur an all die Frauen auf dem Planeten gedacht, die noch immer warteten. Das macht mich emotional“, sagt Imbruglia im Podcast.

Die Sängerin rät Frauen, die eine Kinderwunschbehandlung vorhaben, sich wirklich gut zu informieren und vorher mit Frauen zu sprechen, die das bereits durchlebt haben. „Da gibt es viel, was die Ärzte dir nicht sagen werden“, stellt sie klar. Man müsse „die richtigen Fragen stellen“ und sollte die Behandlung nicht alleine angehen.