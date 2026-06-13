Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff herrscht auf dem Spielfeld B im Stadion des Steirischen Fußballverbands in der Herrgottwiesgasse emsiges Treiben. Während über Lautsprecher die offenbar säumigen Vertreter von zwei Mannschaften ultimativ aufgefordert werden, zur Trainerbesprechung zu kommen, motiviert der Trainer von Austria Puch violett – einer der Mannschaften, die die beiden Auftaktmatches beim Knirps-Turnier bestreiten – noch einmal seine Jungkicker: „Okay, einmal noch Sprint!“ Daneben üben die Mädchen und Buben der Juniors Hartberg weiß bis zum Schluss ihre Abläufe.

Denn in wenigen Minuten startet das 51. Kleine Zeitung Knirps-Turnier. Auch heuer kämpfen wieder Hunderte Kinder um den Einzug ins Finale – bei einem der traditionsreichsten Nachwuchsfußballturniere der Steiermark.

Beim Knirps-Turnier spielen die Kids nach den fast gleichen Regeln

„Liebe Schiedsrichter, bitte notiert’s die Torschützen mit“, mahnt es noch einmal aus dem Lautsprecher und m 10.03 Uhr geht es dann so gut wie pünktlich los mit der Vorrunde. Gespielt wird zweimal zehn Minuten mit fünf Minuten Pause dazwischen. Die Spielregeln sind im Wesentlichen wie bei den Großen. Ausnahmen sind lediglich, dass es kein Abseits gibt und dass ruhende Bälle vom Tormann nicht über die Mittellinie befördert werden dürfen. Und der Elfmeter wird wegen der reduzierten Spielfläche natürlich aus sieben Metern geschossen.

Aufwärmen – und los geht’s © Ripix

Eigentlich hätten es ja zwölf Teams sein sollen, die an diesem ersten Spieltag des Turniers um Finalplätze kämpfen, beim Grazer Sportclub reichten die Spielermeldungen am Ende aber dann doch nicht für zwei komplette Mannschaften und so entschied sich Turnierleiter Oliver Klug, alle angesetzten Spiele der zweiten Mannschaft des Grazer Sportclubs mit 0:0 zu werten: „Das ist allen gegenüber fair.“.

Ex-Bundesliga-Stars – und die ersten Bilder vom Knirps-Turnier

Klug ist selbst Vater von zwei sportbegeisterten Kindern und Trainer der Kampfmannschaft des SV Justiz, der das StFV-Stadion gemietet hat. Seit drei Jahren hat er auch die Turnierleitung inne, ebenso lange kooperiert Veranstalter und Knirps-Turnier-Miterfinder Rudi Hinterleitner mit dem Verein, der an diesem Tag sogar mit drei verschiedenen Mannschaften mit von der Partie ist.

Während sich auf dem Kunstrasen die ersten beiden Spiele mit 7:1 und 3:1 als klare Sachen entpuppen, haben sich drei ehemalige Bundesliga-Kicker hinter dem Verpflegungszelt zu einer Autogrammstunde eingefunden: Mario Haas und Christoph Leitgeb haben seinerzeit selbst beim Knirps-Turnier gekickt, Haas „sicher vier oder fünfmal“. Der Dritte im Bunde ist Samir Muratovic, der heute noch als Kindertrainer beim SK Sturm tätig ist. Das G’riss um Autogramme hält sich zwar in Grenzen, es finden sich neben einigen Eltern mit teils ganz kleinen Kindern auch sogar zwei ganze Mannschaften, die mit ihren großen Vorbildern (und dem Sponsor-Biber) für Handyfotos posieren und ihre Autogrammkarten und „Legendensticker“ abholen.

Ein Turnier mit Teilnehmern aus rund 20 Nationen

Die graue, aber keineswegs amtsmüde Eminenz hinter dem traditionellen Knirps-Spektakel hat sich derweil für eine Kaffeepause in das Café des anliegenden JUFA-Hotels zurückgezogen. „Uns geht es darum, Familien für den Sport zu begeistern“, sagt Hinterleitner, der seit über einem halben Jahrhundert sportlich und organisatorisch hinter dem Turnier steht. „Wir wollen die Kinder weg von der Straße, beziehungsweise heute vor allem weg von den Computern bringen“, skizziert er seine Philosophie, die neben der körperlichen Fitness der jungen Menschen auch die soziale und die integrative Komponente umfasst: Wir haben hier nicht nur Sportvereine, sondern auch Straßen- und Siedlungsmannschaften wie beispielsweise die „Soccer Dreams“. An die 20 verschiedene Nationalitäten dürften sich unter den Teilnehmern befinden, schätzt Hinterleitner, der auch schon an die Turniere der kommenden Jahre und daran denkt, das Turnier künftig zeitlich zu komprimieren und auf beide Spielfelder des Stadions auszudehnen.

Auf los geht‘s los! © Ripix

Vorerst aber stehen nach den Vorrunden an – an diesem Wochenende die Mädchen und Buben sowie nächsten Samstag das heuer zum zweiten Mal stattfindende U13-Mädchenturnier und am Sonntag, 21. Juni das Halbfinale und Finale des U12-Turnier der Jungs- & Mixed-Teams an.