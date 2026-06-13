Um drei Uhr in der Nacht auf Samstag hat auf der Kreuzner Landesstraße in Paternion ein Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Auto mehrfach überschlug und erst nach 50 Metern wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der 17-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden dabei nur leicht verletzt. Die drei Personen auf der Rückbank (20, 18 und 17 Jahre) erlitten schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser Villach und Spittal gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz standen auch 25 Kameraden der FF Feistritz/Drau.