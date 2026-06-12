Das Raumfahrtunternehmen SpaceX steht vor einem fulminanten Aktienmarktdebüt. Beim größten Börsengang der Geschichte wurden die Aktien des von Elon Musk geführten Konzerns am Freitag zum Handelsstart an der US-Technologiebörse Nasdaq mit mehr als 174 Dollar indiziert. Das entspricht einem Aufschlag von fast 30 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 135 Dollar.

Das Unternehmen nimmt durch den Verkauf von Papieren 75 Milliarden Dollar ein und wird auf Anhieb mit 1,77 Billionen Dollar bewertet. Damit gehört der Konzern zu den wertvollsten US-Unternehmen. Mit einem offiziellen ersten Aktienkurs von SpaceX wird erst zur Mitte des US-Handelstags gerechnet, da die Börse zunächst Kauf- und Verkaufsangebote sammelt, bis der Markt ausgeglichen ist.

Warnung von Anlegerschützern

Der Interessenverband für Anleger (IVA) mahnt potenzielle Aktionäre vor dem Rekordbörsengang indes zur Vorsicht. „Medien-Hype, Prominentenstatus und die Faszination für die Raumfahrt“ könnten zu einer Überbewertung der Aktie und in Folge zu einer „Bruchlandung“ im Depot führen, warnt Verbandsvorstand Florian Beckermann gegenüber der APA. Außerdem sei ein Kauf für hiesige Anleger nur bei ausländischen Brokern möglich, was höhere Gebühren bedeute.

Weltweit bringen sich dafür aktuell Anleger in Stellung, die Nachfrage liegt laut Berichten bei mehr als 250 Mrd. Dollar und übersteigt damit das angestrebte Volumen um ein Vielfaches. Genau darin sehen die Anlegerschützer ein Risiko, zumal die Euphorie an den Märkten Verhaltensmuster wie „Social-Media-getriebene Kaufwellen“ oder Spekulationskäufe befeuert. „Gerade unerfahrene Anleger laufen hier Gefahr, nahe eines Markthochs einzusteigen und anschließend erhebliche Verluste zu erleiden.“

Florian Beckermann, Interessenverband für Anleger (IVA) © IVA

„Ökonomische Schwerkraft“ als Bremse

Bei all der Begeisterung wirke immer noch die „ökonomische Schwerkraft“, gibt Beckermann zu bedenken. Außerdem verweist der Verband auf den „Risikofaktor“ Musk: „Seine Äußerungen, politische Kontroversen, Rechtsstreitigkeiten oder strategische Entscheidungen können erhebliche Auswirkungen auf die Marktstimmung und damit auf den Aktienkurs haben. Anleger würden nicht nur in ein Raumfahrtunternehmen investieren, sondern teilweise auch in seine öffentliche Wahrnehmung.“

In Österreich ist das Börsenprospekt nicht zugelassen. Anleger müssen daher auf Drittstaaten und deren Broker ausweichen, wenn sie Aktien von SpaceX erwerben wollen. In der Regel verrechnen diese allerdings entsprechende Zuschläge zum Emissionspreis, womit „Abzocke“ nicht auszuschließen sei, hieß es weiter. Darüber hinaus bleibe die Raumfahrt ein „Hochrisikogeschäft“, das von Technik, Regulatorik, Unfällen, Geopolitik oder weniger staatlichen Aufträgen abhängig sei. Ein einzelnes schwerwiegendes Ereignis könne hier „Milliardenwerte vernichten und den Aktienkurs massiv belasten“.

„Kühlen Kopf bewahren“

Anlegerinnen und Anlegern rät der IVA daher, keine Kaufentscheidung allein aufgrund von Medienberichten oder Social-Media-Euphorie zu treffen, Fundamentaldaten zu prüfen und entsprechend realistisch zu bewerten und nur dann zu investieren, wenn ein finanzieller Verlust verkraftbar wäre.

Was den SpaceX-Börsengang besonders macht

Elon Musks Firma SpaceX machte im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen – und doch will sie zum Börsenstart alle Rekorde brechen. Wie lässt sich das erklären? Ein Überblick.