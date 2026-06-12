Ein Polizeiauto wurde Freitagvormittag in Klagenfurt in einen Unfall verwickelt. Die beiden Polizisten - hinter dem Lenkrad befand sich eine Beamtin - befanden sich auf einer Einsatzfahrt. Im Bereich der Waidmannsdorfer Straße kam es am Vormittag gegen 9.30 Uhr zur Kollision mit dem Wagen einer 79-jährigen Frau.
Laut Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten verlief der Zwischenfall einigermaßen glimpflich. Beide Beamten blieben unverletzt, die 79-jährige Lenkerin lehnte zunächst ärztliche Hilfe ab. Zur Abklärung wurde sie dennoch ins Unfallkrankenhaus gebracht.
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Bei Einsatzfahrt
Polizeiauto kollidierte in Klagenfurt mit Pkw
Der Unfall ereignete sich Freitagvormittag während einer Einsatzfahrt im Bereich der Waidmannsdorfer Straße.
Ein Polizeiauto wurde Freitagvormittag in Klagenfurt in einen Unfall verwickelt. Die beiden Polizisten - hinter dem Lenkrad befand sich eine Beamtin - befanden sich auf einer Einsatzfahrt. Im Bereich der Waidmannsdorfer Straße kam es am Vormittag gegen 9.30 Uhr zur Kollision mit dem Wagen einer 79-jährigen Frau.