Ein Polizeiauto wurde Freitagvormittag in Klagenfurt in einen Unfall verwickelt. Die beiden Polizisten - hinter dem Lenkrad befand sich eine Beamtin - befanden sich auf einer Einsatzfahrt. Im Bereich der Waidmannsdorfer Straße kam es am Vormittag gegen 9.30 Uhr zur Kollision mit dem Wagen einer 79-jährigen Frau.



Laut Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten verlief der Zwischenfall einigermaßen glimpflich. Beide Beamten blieben unverletzt, die 79-jährige Lenkerin lehnte zunächst ärztliche Hilfe ab. Zur Abklärung wurde sie dennoch ins Unfallkrankenhaus gebracht.