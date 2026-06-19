Dass die Emotionen hochgehen, könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass auf einem mittlerweile in ganz Kärnten bekannten Hof in St. Veit neben Kühen auch Pferde leben bzw. verendet sind. Seit vielen Jahren gibt es Vorwürfe der Tierquälerei. Tierschützer sprechen von einem Skandal und Behördenversagen, Anrainer und Gemeindebürger von unhaltbaren Zuständen. Der Besitzer der Tiere stand vor zwei Wochen vor Gericht. Auch wegen Nötigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Obduktion durchgeführ

Unterdessen ist der ohnehin schon sehr verfahrene Fall um eine unerwartete Facette reicher geworden. „Wir können mitteilen, dass die durchgeführte Obduktion der betroffenen Tiere den Befund einer Vergiftung ergeben hat“, heißt es von der Bezirkshauptmanschaft St. Veit. Um welches Gift es sich handelt, wie viele Tiere betroffen sind und welche Rückschlüsse die Behörde daraus zieht, kann mit dem Verweis auf das laufende Verfahren nicht beantwortet werden.

„Tierabnahme nicht möglich“

Bei der BH St. Veit ist in diesem Fall als zuständige Behörde immer wieder mit Kritik konfrontiert. Diese weist man zurück. „Die in Rede stehende Tierhaltung wurde in den letzten Jahren engmaschig und von insgesamt fünf Amtstierärzten kontrolliert und befundet. Voraussetzungen für eine Tierabnahme laut den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes waren aus amtstierärztlicher Sicht zu keinem Zeitpunkt gegeben und rechtlich daher auch nicht möglich“, heißt es. Weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt, könne man keine weiteren Auskünfte erteilen. Das ist auch eine direkte Absage an den Kärntner Landtag, der noch vor Prozessbeginn in einem einstimmigen Beschluss aller Parteien eine Abnahme der Tiere gefordert hat. Zuletzt hat es vor Ort auch Bau- und Naturschutzrechtliche Kontrollen gegeben. Der Termin ist ohne Zwischenfälle verlaufen.