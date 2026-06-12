Es sah mehr als bedrohlich aus, was sich da vor dem Kleine-Zeitung-Company-Triathlon über dem Wörthersee zusammenbraute. Es gab eine Sturmwarnung. Zum Glück befanden sich da die 1000 Damen und Herren schon beim Rennbriefing im Zelt. Rechtzeitig vor dem Schwimmstart kam die Sonne und die Aktiven stürmten in den See. Die Vorbereitung darauf war so unterschiedlich wie die Teilnehmer. Die einen kamen im Neoprenanzug, andere eingepackt in eine dicke Jacke, die ganz Harten schwammen sich im Wasser warm. Eines einte aber alle: Die Vorfreude auf die 380 m Schwimmen, die 22 km Radfahren und die 4,2 km Laufen. „Bis auf das Radfahren sind alle Bewerbe genau ein Zehntel der echten Ironman-Strecke“, erklärte ein Crew-Mitglied.

Während viele schon mehrmals beim Company-Triathlon am Start waren, waren drei Frauen Neulinge. „Ich bin das erste Mal dabei, bereite mich hier für den Triathlon über die olympische Distanz in Zell am See vor“, verriet Lara, die sich im Einzelrennen versuchte. „Mit dem Schwimmen habe ich erst im Dezember begonnen.“ Eine Premiere war es auch für Pitz. Die 47-Jährige stellte klar: „Ich mache alle drei Disziplinen alleine, weil ich die Herausforderung liebe.“ Während sie schon Marathons gelaufen ist, mit der Familie dem Radsport frönt, war Schwimmen „Neuland. Ich habe genau einmal versucht zu kraulen. Es war schlimm.“ Vom Bruder „gezwungen“ wurde Lea. „Ich mache das aus reiner Gaude und weil es ein cooles Event ist. Sport wird bei uns in der Familie aber groß geschrieben“, verriet die 27-Jährige. Ein „alter Hase“ beim Company-Triathlon ist Bernd: „Wir sind mit der Firma schon mehrmals dabei gewesen.“ Zum zweiten Mal am Start war Bernhard. „Leichtsinnigerweise habe ich zugesagt, aber irgendwann kommt der Ehrgeiz dann doch.“ Weil sich die Kollegenschaft wegen der so unterschiedlichen Dienstpläne sehr selten sieht, war Ralf dabei. „So ein gemeinsames Erlebnis schweißt zusammen, dazu sind wir gemischte Teams.“

Da das Event rasch ausverkauft war, gibt es Überlegungen, die Teilnehmerzahl zu erhöhen. Den Sieg holten Vito Obrovac und Lisa Watschinger im Einzel. Im Team waren Humanomed (Herren), Drei Engel für Andi (Damen) und der Club Fahrradprofi (Mixed) erfolgreich.