Eine tiefgreifende spirituelle Reise, die Sie auf den Spuren der Geschichte und des Glaubens durch das Herz Spanien führt Von den pulsierenden Straßen Barcelonas bis zu den windgepeitschten Küsten Bilbaos vereinen wir zwei der bedeutendsten Pilgerwege des Landes: den Ignatiusweg und den Jakobsweg.

Highlights

Spirituelle Reise durch Spanien mit Fokus auf persönlicher Reflexion und inneres Wachstum.

Möglichkeit, in einer Gruppe bewusst innezuhalten, nachzudenken und neue Perspektiven zu gewinnen.

Start der Reise in Barcelona.

Weitere Stationen: Montserrat, Manresa und Lleida.

Besuch von Saragossa, einer Stadt mit reicher Geschichte und vielen Sehenswürdigkeiten.

Weiterreise durch die historische Stadt Olite.

Ankunft in Pamplona, einem bekannten Ausgangspunkt des Jakobswegs.

Abschluss der Route in Bilbao.

Verbindung von Spiritualität, Naturerlebnis und jahrhundertealter Pilgertradition.

Angebot

Linienflug ab Graz nach Barcelona und zurück von Bilbao nach Graz

sechs Übernachtungen mit Halbpension

alle Fahrten im komfortablen Fernreisebus lt. Programm uvm

Reisezeitraum & Preis

Termin: 26.09. bis 2.10.2026

Preis: 2889 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 410 Euro

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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