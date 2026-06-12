Eine tiefgreifende spirituelle Reise, die Sie auf den Spuren der Geschichte und des Glaubens durch das Herz Spanien führt Von den pulsierenden Straßen Barcelonas bis zu den windgepeitschten Küsten Bilbaos vereinen wir zwei der bedeutendsten Pilgerwege des Landes: den Ignatiusweg und den Jakobsweg.
Highlights
- Spirituelle Reise durch Spanien mit Fokus auf persönlicher Reflexion und inneres Wachstum.
- Möglichkeit, in einer Gruppe bewusst innezuhalten, nachzudenken und neue Perspektiven zu gewinnen.
- Start der Reise in Barcelona.
- Weitere Stationen: Montserrat, Manresa und Lleida.
- Besuch von Saragossa, einer Stadt mit reicher Geschichte und vielen Sehenswürdigkeiten.
- Weiterreise durch die historische Stadt Olite.
- Ankunft in Pamplona, einem bekannten Ausgangspunkt des Jakobswegs.
- Abschluss der Route in Bilbao.
- Verbindung von Spiritualität, Naturerlebnis und jahrhundertealter Pilgertradition.
Angebot
- Linienflug ab Graz nach Barcelona und zurück von Bilbao nach Graz
- sechs Übernachtungen mit Halbpension
- alle Fahrten im komfortablen Fernreisebus lt. Programm uvm
Reisezeitraum & Preis
Termin: 26.09. bis 2.10.2026
Preis: 2889 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 410 Euro
Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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