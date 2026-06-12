Insgesamt 136 Stellen werden für das kommende Schuljahr 2026/27 auf der Homepage der Bildungsdirektion für Kärnten bzw. unter https://bewerbung.bildung.gv.at ausgeschrieben. Insgesamt entfallen 116 Planstellen auf den Landesschulbereich wobei 1986 Stunden ausgeschrieben werden. Dazu gehören vier Stellen für den katholischen Religionsunterricht. Bereichsübergreifend werden 56 Stellen im Volksschulbereich, 59 im Mittelschulbereich und eine Stelle an einer Polytechnischen Schule angeboten. Die Bildungsregion West, bestehend aus den Bezirken Hermagor, Spittal, Feldkirchen sowie Villach-Stadt und Villach-Land, bietet 67 Stellen an. In der Bildungsregion Ost, zu der die Bezirke St. Veit, Klagenfurt-Stadt, Klagenfurt-Land, Wolfsberg und Völkermarkt gehören, gibt es 49 Stellen.

Quereinsteiger gefragt

Zusätzlich werden acht Stellen im AHS-Bereich und im Bundesschulcluster-Bereich sowie zwölf Stellen mit insgesamt 250 Stunden für den BMHS-Bereich ausgeschrieben. Eine dieser Stellen ist eine Vollzeitstelle, 19 Stellen sind Teilzeitstellen. Auch Lehramtsstudierende können sich bewerben, sofern sie sich im Masterstudium oder mit 120 ECTS-Punkten im Bachelorstudium befinden. Absolventen werden jedoch bevorzugt behandelt.

Der Ausschreibungszeitraum bietet auch zertifizierten Quereinsteigern gute Chancen, besonders im Bereich der Mittelschule und in der Bildungsregion West. Diese Art der Beschäftigung folgt einem Trend Quereinsteiger in der Allgemeinbildung in den Bereichen AHS, BMHS und Mittelschulen einzusetzen.

Ende August folgt eine weitere Ausschreibung.