Einen ganz besonderen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf am Donnerstag im Ortszentrum von Bad Waltersdorf. Mit einer Teleskopmastbühne holten die Feuerwehrmänner einen geschwächten Jungstorch aus seinem Nest, sodass dieser nun aufgepäppelt werden kann, erzählt Josef Pferschy von der Feuerwehr. Eine Mitarbeiterin der Storchenfreunde Weiz, die aus Bad Waltersdorf kommt, habe die Notlage des Jungtieres, das alleine im Nest war, erkannt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Storchenfreunde haben den kleinen Storch in ihre Obhut genommen und werden ihn in den nächsten zwei bis drei Wochen versorgen, heißt es von der Feuerwehr weiter. „Wenn er wieder fit ist, werden wir ihn ins Nest zurücksetzen“, sagt Feuerwehrkommandantstellvertreter Pferschy.

Der kleine Storch war das einzige Jungtier im Nest © Feuerwehr Bad Waltersdorf

Generell kontrolliert die Freiwillige Feuerwehr regelmäßig mit ihrer Drohne die Storchennester in der Gemeinde von oben und wie es den Tieren geht, erzählt Pferschy weiter: „So können wir sie von weit oben anschauen, ohne dass wir den Störchen zu nahe kommen.“