Seit Monaten wurde intensiv verhandelt, wurden Umsatzzahlen gecheckt und der Zustand der gesamten Anlage unter die Lupe genommen. Diese Woche dürften die Würfel für den Verkauf des Flugplatzes Niederöblarn gefallen sein. Offizielle Bestätigung gibt es noch keine. Aber: Die Übernahme des Flugplatzes sowie des Hotel- und Sportkomplexes durch den regionalen Unternehmer Stefan Seebacher, Geschäftsführer der Heli Pro Helicopter Service GmbH in Liezen, dürfte kurz vor der Bekanntgabe stehen.

Seit Februar dieses Jahres ist Seebacher laut FirmenABC auch Geschäftsführer der Alpine Airfield & Flight Academy LOGO GmbH. Die Tätigkeitsbeschreibung ist eindeutig: „Betrieb eines Flugplatzes“. Seebacher ist außerdem Geschäftsführer der Aero Active Hotel GmbH, deren Tätigkeitsbereich Verpflegung, Beherbergung und Vermietung umfasst. Der Standort beider Unternehmen ist Niederöblarn. Auch die im November gegründete Alpin Airfield Properties GmbH, die die Verpachtung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien einschließt, leitet er. Hier ist der Sitz in Liezen.

Positive Resonanz

Dass die Wahl auf Seebacher fallen soll, ist in Niederöblarn besonders in Fliegerkreisen keine Überraschung und wird in Hinsicht auf die Erhaltung des Flugbetriebes positiv gesehen. Im Ort ist sein Engagement ebenfalls längst Tagesgespräch und durchaus willkommen, weil man damit den Zugang für die Öffentlichkeit wie bisher erhalten sieht. Immerhin hatte es auch Interessenten gegeben, bei denen auch eine rein private Nutzung eine Option gewesen wäre.

Christian Resch, Geschäftsführer Sportunion Österreich © Sportunion/Screenshot

Im Dezember 2025 bestätigte Christian Resch, Generalsekretär des derzeitigen Besitzers Sportunion Österreich, bereits konkrete Verhandlungen: „Es schaut gut aus. Ein Anbieter aus der Region hat sich als Favorit herauskristallisiert.“

Erhalt der bestehenden Strukturen

Wichtig sei ihm, so Resch damals, „nicht der maximale finanzielle Output“ beim Verkauf, sondern der Erhalt der bestehenden Strukturen und des öffentlichen Zugangs. Die gesamte Anlage war im Sommer 2025 über das Maklerbüro Christie & Co zum Verkauf ausgeschrieben worden: insgesamt eine Fläche von 289.772 Quadratmetern mit Flugplatz, 730-Meter-Piste, Hangar, Hotel sowie Tennis- und Sporthalle.

Dieses Verkaufsangebot hatte zu Beginn die Fliegerschaft aufgeschreckt: Mehr als 6500 Unterstützerinnen und Unterstützer unterzeichneten eine Petition für den Erhalt des Flugplatzes. Die Tennis-Szene setzte sich vehement für den Weiterbetrieb der für den Bezirk essenziellen Tennishalle in Niederöblarn ein. Für die Nächtigungszahlen der Gemeinde Öblarn ist das oft für Landschul- oder Sportwochen genutzte Hotel wichtig. In Spitzenzeiten verzeichnete es früher mehr als 20.000 Nächtigungen.

Kehrt ehemaliger Leiter zurück?

Was den Bewohnern der Region sofort auffiel: Während der Verkaufsverhandlungen wurde der ehemalige Chef der Sportunion in Niederöblarn, Dietmar Salmhofer, sehr oft am und im Umfeld des Flughafenareals gesehen: Für viele ein Indiz dafür, dass er künftig wieder mitmischen könnte.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten, die jetzt wieder aufleben könnten: Dietmar Salmhofer und Franz Zach bei einer Veranstaltung am Flugplatz Niederöblarn © Gerhard Pliem

Öblarns Bürgermeister Franz Zach sieht die Entwicklung „sehr positiv, wenn das so kommt“. Die Wünsche der Gemeinde: „Dass Zimmer auch einzeln für Touristen vermarktet werden, zusätzlich zum Gruppengeschäft, und dass wieder ein Treffpunkt für die Einheimischen in der Flugplatz-Gastronomie entsteht: So, wie es früher war.“