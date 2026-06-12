Zur großen Feier mit über 300 Gästen lud Philips Österreich am Produktionsstandort Klagenfurt. Zum einen wurde das 100-Jahr-Jubiläum der als Vertriebsgesellschaft für Radioröhren gegründeten Unternehmens gefeiert. Zum anderen gibt es eine 25-Millionen-Euro-Investition in die Kapazitätserweiterung des Werks in der Landeshauptstadt, die den Standort stärkt. In Zukunft werden statt der bisher 30 Millionen Zahnbürstenköpfe ganze 60 Millionen pro Jahr in Klagenfurt gefertigt.

Der Einladung von Philips Österreich-Chef Christoph Schlager, Standortleiter Hans Peter Rammel und HR-Managerin Ilse Rapatz folgten zahlreiche Mitarbeiter sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Bei Führungen durch den Standort konnten sich die Ehrengäste wie Landeshauptmann Daniel Fellner, Wirtschaftsreferent Sebastian Schuschnig und Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider selbst ein Bild von der Produktion machen. Besonderes Interesse galt dabei den in Klagenfurt entwickelten und produzierten Zahnbürstenköpfen, die weltweit – vor allem auch in Nordamerika – verkauft werden.

Passend zum Start der Fußball-WM standen für die Mitarbeiter eine Jubiläums-Fotoecke sowie ein „Riesenwutzler“-Turnier mit Bungee-Run und Fußball-Dart auf dem Programm. Am Abend wurde bei Buffet, Musik und Party mit DJ weitergefeiert.