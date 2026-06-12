Rund 40-mal hat Donald Trump nach Zählung von US-Medien seit Anfang März ein baldiges Ende des Iran-Krieges angekündigt. Jetzt sagte der US-Präsident, eine Friedensvereinbarung mit Teheran sei fertig und werde möglicherweise in den kommenden Tagen irgendwo in Europa unterzeichnet. Ob Trump diesmal richtig liegt, war am Freitag offen: Das iranische Regime dementierte. Fest steht aber, dass eine Einigung nahe ist. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.