Ein architektonisches Meisterwerk mit akustischem Mehrwert: Die Hamburger Elbphilharmonie ist eine vergleichsweise junge, allerdings umso beeindruckendere Sehenswürdigkeit.
Highlights
- HafenCity, die Speicherstadt und eine „Tour der Giganten“ durch die sonst nicht zugänglichen Logistikbereiche des Containerhafens
- Hafenstadt Husum an der Nordsee
- Tagesausflug mit Zug und Schiff durch die Halligenwelt im Wattenmeer vor Sylt
Angebot
- Flug Wien-Hamburg-Wien
- 4 Nächtigungen
- Konzertticket Elbphilharmonie
- Tagesausflug Sylt mit Bus und Schiff
- örtliche Führungen
- Bustransfers
- GEO Reisen Reisebegleitung
Reisezeitraum & Preis
Termin: 5.10. bis 19.10.2026
Preis: 1234 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 175 Euro
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Weitere Informationen gibt es bei einem kostenlosen Informationsabend mit Fischbrötchen am 30. Juni um 18:30 Uhr bei Geo Reisen (Hamerlinggasse 6). Anmeldung erforderlich unter www.bestfortravel.com/graz.
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