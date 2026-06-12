Ein architektonisches Meisterwerk mit akustischem Mehrwert: Die Hamburger Elbphilharmonie ist eine vergleichsweise junge, allerdings umso beeindruckendere Sehenswürdigkeit.

Highlights

HafenCity , die Speicherstadt und eine „Tour der Giganten“ durch die sonst nicht zugänglichen Logistikbereiche des Containerhafens

, die und eine „Tour der Giganten“ durch die sonst nicht zugänglichen Logistikbereiche des Containerhafens Hafenstadt Husum an der Nordsee

an der Nordsee Tagesausflug mit Zug und Schiff durch die Halligenwelt im Wattenmeer vor Sylt

Angebot

Flug Wien-Hamburg-Wien

4 Nächtigungen

Konzertticket Elbphilharmonie

Tagesausflug Sylt mit Bus und Schiff

örtliche Führungen

Bustransfers

GEO Reisen Reisebegleitung

Reisezeitraum & Preis

Termin: 5.10. bis 19.10.2026

Preis: 1234 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 175 Euro

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Weitere Informationen gibt es bei einem kostenlosen Informationsabend mit Fischbrötchen am 30. Juni um 18:30 Uhr bei Geo Reisen (Hamerlinggasse 6). Anmeldung erforderlich unter www.bestfortravel.com/graz.

Elbphilharmonie, Hafen in Hamburg © Adobestock

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