Kohlenstoffarme Zementalternativen, ultrahochfester und ultrahochleistungsfähiger Beton, nachhaltige Tragwerksplanung, fortschrittliche Materialien für Reparaturen und Nachrüstungen. Das sind nur einige der brennenden Themen, die bei der SITAR Summer School im Juli zur Debatte stehen. Drei Tage lang treffen sich Studierende sowie Fachleute an der FH Kärnten in Villach, um das Klimafreundliche Bauen im Alpenraum weiterzudenken. Die Herausforderungen, denen sie sich stellen, sind aktueller denn je.

„Die Bauwirtschaft ist direkt und indirekt für mehr als ein Drittel der weltweiten CO 2 -Emissionen verantwortlich. Gleichzeitig bleibt Beton nach Wasser eines der meistverwendeten Materialien der Menschheit. Besonders die Zementproduktion trägt erheblich zum CO 2 -Ausstoß bei. Klimafreundliches Bauen ist daher ein zentraler Hebel, um Ressourcen zu schonen, Emissionen zu reduzieren und die Ziele des europäischen Green Deals zu unterstützen“, sagt Antroula Georgiou. Die Bauingenieurin forscht am Baulabor der FH Kärnten und organisiert das Expertentreffen, das im Rahmen des Forschungsprojekts SITAR (siehe Infokasten) ins Leben gerufen wurde.

Die Tagung bringt Studierende des 3. Studienjahres im Fachbereich Bauingenieurwesen mit Master- und Doktoranden, Postdoktoranden sowie Fachleuten aus der Industrie an einen Tisch. „Wir haben das Event als dreitägige Intensivschulung konzipiert, die sich mit klimafreundlichen Praktiken in der Bauindustrie im Detail auseinandersetzt“, sagt Georgiou. Das praxisorientierte, forschungsbasierte Bildungsformat kombiniert Fachvorträge, praktische Laborübungen und Fallstudien aus der Praxis von führenden Unternehmen und Institutionen aus dem gesamten Alpenraum.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Prüfung neuer Materialien und Bauweisen. Denn im Bauwesen gilt höchste Sicherheitspriorität: Neue Baustoffe müssen umfassend getestet werden, bevor sie breit eingesetzt werden können. Im Baulabor werden daher klimafreundliche Betone und Bauteile anwendungsorientiert untersucht. In Großversuchen werden etwa Betonträger bis an ihre Belastungsgrenze geprüft.

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