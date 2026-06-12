In Kroatien gilt er als „Held der See“: Die Rede ist vom 44 Jahre alten Fischer Dražen Arković. Er ist am Donnerstagmorgen in der Nähe von Primošten (südlich von Šibenik) von einem Fischerboot in ein mit Fischen gefülltes Netz gesprungen, um einen Delfin zu retten. Dieser hatte sich im Netz verfangen.

„Delfine haben alle Sinne wie wir, sie sind Säugetiere. Es ist nicht einfach. Ich bin zwischen all die Fische gesprungen, obwohl immer die Gefahr besteht, dass sich zum Beispiel eine Möwe, eine Spinne oder ein anderer, gefährlicherer Fisch darin befindet“, erzählte der Fischer dem kroatischen Portal 24Sata. „Ich sage immer: Was auch immer passiert, Hauptsache, der Delfin ist gerettet. Ich habe keine Angst vor dem Delfin – wenn ich meine Hand auf ihn lege, weiß er, dass ich da bin, um ihn zu retten, und er wird nicht aggressiv. Sie spüren alles.“

300 Kilo schwer

Große Tümmler in der Adria können mitunter 300 kg auf die Waage bringen, und ein Schlag mit der Fluke kann lebensgefährlich sein. Zudem ist das Verhalten eines unter Umständen panischen Delfins nicht einzuschätzen.

Fischer in vierter Generation

Es sei bereits das vierte Mal, dass er einen Delfin gerettet habe, betont Arković. Er gehört zur vierten Generation von Fischern in seiner Familie. Schon als Junge verbrachte er seine Schulferien mit seinem Vater auf einem Fischkutter auf See, und im Laufe der Jahre geriet er immer wieder in potenziell gefährliche Situationen. Deshalb möchte er auch nicht, dass seine drei Kinder in seine Fußstapfen treten.