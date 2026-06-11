Über Jahrtausende hinweg haben sich in China eine reichhaltige Kultur und Traditionswelt entwickelt. Entdecken Sie beides bei einer zehntägigen Rundfahrt mit Gruber Reisen: Ausgehend von der kontrastreichen Metropole Shanghai führt die Reiseroute durch zahlreiche unvergessliche Highlights, die das Land der Mitte so besonders machen.
Highlights
- Die Reise führt zur berühmten Terrakotta-Armee in Xi’an, einem UNESCO-Weltkulturerbe mit über 7.000 lebensgroßen Tonsoldaten.
- Im Wasserdorf Zhujiajiao können historische Gebäude aus der Ming- und Qing-Dynastie besichtigt werden.
- Mit dem Schnellzug geht es weiter nach Luoyang.
- Südöstlich von Luoyang liegt der Shaolin-Tempel, einer der bedeutendsten buddhistischen Zen-Tempel Chinas.
- Den Abschluss der Reise bildet die Hauptstadt Peking.
- Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Peking zählen: Tian’anmen-Platz, Himmelstempel, Kaiserpalast in der Verbotenen Stadt.
Angebot
- Flug ab Graz nach Shanghai & von Peking nach Graz (Umsteigeverbindungen)
- Unterbringung in guten Mittelklassehotels
- 8 x Halbpension
- Inlandsflug von Shanghai nach Xi‘an
- 2 x Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug (Xi‘an - Luoyang – Peking) uvm.
Reisezeitraum & Preis
Termin: : 1. – 10.3.2027
Preis: 2640 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 390 Euro
Frühbucherbonus 80 Euro bei Buchung bis 11.09.2026
Zzgl. 29 Euro Servicepauschale.
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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