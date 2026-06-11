Über Jahrtausende hinweg haben sich in China eine reichhaltige Kultur und Traditionswelt entwickelt. Entdecken Sie beides bei einer zehntägigen Rundfahrt mit Gruber Reisen: Ausgehend von der kontrastreichen Metropole Shanghai führt die Reiseroute durch zahlreiche unvergessliche Highlights, die das Land der Mitte so besonders machen.

Highlights

Die Reise führt zur berühmten Terrakotta-Armee in Xi’an, einem UNESCO-Weltkulturerbe mit über 7.000 lebensgroßen Tonsoldaten.

Im Wasserdorf Zhujiajiao können historische Gebäude aus der Ming- und Qing-Dynastie besichtigt werden.

Mit dem Schnellzug geht es weiter nach Luoyang.

Südöstlich von Luoyang liegt der Shaolin-Tempel, einer der bedeutendsten buddhistischen Zen-Tempel Chinas.

Den Abschluss der Reise bildet die Hauptstadt Peking.

Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Peking zählen: Tian’anmen-Platz, Himmelstempel, Kaiserpalast in der Verbotenen Stadt.

Angebot

Flug ab Graz nach Shanghai & von Peking nach Graz (Umsteigeverbindungen)

Unterbringung in guten Mittelklassehotels

8 x Halbpension

Inlandsflug von Shanghai nach Xi‘an

2 x Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug (Xi‘an - Luoyang – Peking) uvm.

Reisezeitraum & Preis

Termin: : 1. – 10.3.2027

Preis: 2640 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 390 Euro

Frühbucherbonus 80 Euro bei Buchung bis 11.09.2026

Zzgl. 29 Euro Servicepauschale.

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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