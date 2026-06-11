Das neue Große Ägyptische Museum in Kairo wäre schon an sich eine Reise wert – mit Retter Reisen eröffnen sich aber noch viele weitere spannende Perspektiven auf das geschichtsträchtige Land der Pharaonen.
Highlights
- Die Reise verbindet bedeutende Monumente der Menschheitsgeschichte mit eindrucksvollen Alltagserlebnissen.
- Begegnung mit jahrtausendealten Kolossalstatuen und historischen Zeugnissen des alten Ägyptens
- Gizeh, Memphis und Sakkara.
- Besichtigung von Pyramiden, Kolossalstatuen und Grabkammern
- Besuch des Großen Ägyptischen Museum mit zahlreichen Exponaten: Schätze aus dem Grab des Tutanchamun
- Erkundung des Nils und des islamischen Erbes von Kairo
Angebot
- Flug Wien-Kairo-Wien
- 4 x Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel mit Halbpension
- Besichtigungen und Eintritte lt. Programm
- örtliche deutschsprachige Reiseleitung
- RETTER Reiseleitung: Dr. Silvia Renhart
Reisezeitraum & Preis
Termin: 17.10. bis 21.10.2026
Preis: 1798 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 400 Euro
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