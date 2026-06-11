Das neue Große Ägyptische Museum in Kairo wäre schon an sich eine Reise wert – mit Retter Reisen eröffnen sich aber noch viele weitere spannende Perspektiven auf das geschichtsträchtige Land der Pharaonen.

Highlights

Die Reise verbindet bedeutende Monumente der Menschheitsgeschichte mit eindrucksvollen Alltagserlebnissen.

Begegnung mit jahrtausendealten Kolossalstatuen und historischen Zeugnissen des alten Ägyptens

Gizeh, Memphis und Sakkara.

Besichtigung von Pyramiden, Kolossalstatuen und Grabkammern

Besuch des Großen Ägyptischen Museum mit zahlreichen Exponaten: Schätze aus dem Grab des Tutanchamun

Erkundung des Nils und des islamischen Erbes von Kairo

Angebot

Flug Wien-Kairo-Wien

4 x Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel mit Halbpension

Besichtigungen und Eintritte lt. Programm

örtliche deutschsprachige Reiseleitung

RETTER Reiseleitung: Dr. Silvia Renhart

Reisezeitraum & Preis

Termin: 17.10. bis 21.10.2026

Preis: 1798 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 400 Euro

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