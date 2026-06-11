Am Donnerstag zur Mittagszeit gegen 11.45 Uhr fuhr eine 63-jährige Österreicherin mit einem Auto auf der Grafendorfer Straße in Lienz in südliche Richtung. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein achtjähriger Schüler seinen Tretroller ebenfalls in diesem Bereich.

Aus ungeklärter Ursache kam es am dort befindlichen Schutzweg zum Zusammenstoß zwischen dem Wagen und dem Tretrollerfahrer. Der Achtjährige kam zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu.

Er wurde von der 63-Jährigen erstversorgt und nach erfolgter Versorgung durch Rettungskräfte mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht.