Für die rechtspopulistische SVP ist die Sache klar: Die Schweiz leidet unter der massiven Zuwanderung. Als erstes Land weltweit stimmt die Schweiz daher am Sonntag über die Einführung einer strikten Einwohnerobergrenze ab, laut den Plänen der SVP soll die in den vergangenen 25 Jahren um knapp ein Viertel angewachsene Wohnbevölkerung bei 10 Millionen gedeckelt werden. Regierung, Wirtschaft und andere Parteien warnen vor einem „weltfremden Experiment“. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Sonnenterrasse vom Berggasthof im Weiler Sulwald mit Eiger 3967m, Mönch 4110m und Jungfrau 4158m im Herbst, Isenfluh, Lauterbrunnental, Berner Oberland, Kanton Bern, Schweiz Sun terrace of the mountain inn in the hamlet of Sulwald with Eiger 3967m, Mönch 4110m and Jungfrau 4158m in autumn, Isenfluh, Lauterbrunnental, Bernese Oberland, Canton of Bern, Switzerland Copyright: imageBROKER/GuenterxGraefenhain ibxgng15462485.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung © IMAGO/imageBROKER/Guenter Graefenhain