Nach den Worten seines Chefs Oliver Blume kommt Europas größter Autobauer Volkswagen bei seinen Sparbemühungen voran. Bis Jahresende werde die Belegschaft bei der Volkswagen AG in Deutschland , einschließlich der Werke in Sachsen und Osnabrück, um 19.000 sinken, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Redetext zur Hauptversammlung kommende Woche.

Bis 2030 seien mehr als 28.000 Austritte verbindlich vereinbart worden, hieß es weiter. Die Fabrikkosten an den deutschen Standorten seien um mehr als ein Fünftel reduziert worden.

Neue Impulse in den VW-Werken gibt es durch Elektrofahrzeuge wie ID.4 und ID.7 © IMAGO/Chris Emil Janssen

VW setzt den Rotstift an

Volkswagen hatte seine ersten Sparprogramme Ende 2023 auf den Weg gebracht und sich kurz vor Weihnachten 2024 mit den Arbeitnehmern auf den Wegfall von 35.000 Arbeitsplätzen bis 2030 geeinigt. Die ersten finanziellen Effekte der Aktivitäten seien messbar, sagt Blume laut Redetext. Schon jetzt seien nachhaltige Kosteneffekte von rund einer Milliarde Euro erzielt worden. „Bis 2030 arbeiten wir an jährlichen Netto-Einsparungen von sechs Milliarden Euro“, sagte er. Durch die Sparprogramme werde ein Großteil des „externen Gegenwinds“ in zweistelliger Milliardenhöhe aufgefangen.

Milliardenkosten durch US-Zölle

Allein die Zölle von US-Präsident Donald Trump kosteten Volkswagen direkt und indirekt fünf Milliarden Euro jährlich. Die Volkswagen-Tochter Audi verfügt über keine eigene Produktion in den USA und ist deswegen auf Importe aus Europa und Mexiko angewiesen. Audi prüfe weiterhin den Aufbau einer Fertigung in den USA, sagte Blume.