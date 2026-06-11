Die Erste Lesung des Doppelbudgets 2027–28 nutzte die FPÖ am Donnerstag mit einer Art Generalabrechnung. Klubobmann Herbert Kickl sprach von einer „Belastungskeule für die Bevölkerung“, während die Regierung bis zum letzten Moment um eine Erhöhung der Parteienförderung gerungen habe.

Und in diesem Ton ging es dann auch weiter: Die wesentlichen Grundelemente der Planung des zweijährigen Haushalts seien falsch, so Kickl. Das Ziel, bis 2028 das Budgetdefizit auf die erlaubten drei Prozent zu senken, reiche nicht aus, um aus dem „budgetären Schlamassel“ zu kommen. Zudem sei das Budget auf „veralteten und falschen“ Wirtschaftsprognosen aufgebaut. Daher seien weitere Belastungen zu erwarten. In Marterbauers Augen vermeinte der FPÖ-Chef „Hammer und Sichel funkeln“ zu sehen und erklärte dies mit dessen Absicht, Vermögens- und Erbschaftssteuern einzuführen. Belastet würden Familien und Pensionisten und der Schuldenberg wachse indes weiter, während es kein Wirtschaftswachstum und keinen Aufschwung gebe. „Danke für gar nichts“ gab er an den Finanzminister, der dies in seiner Budgetrede der Vorgängerregierung ausgerichtet hatte, zurück.

Koalition rückt zur Verteidigung aus

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) wies die Vorhaltungen der FPÖ zurück, der er sogar „Ahnungslosigkeit“ attestierte. Aber auch gegen die Industriellenvereinigung teilte er kräftig aus, der er ausrichtete, dass es mit ihm als Finanzminister keine Abschaffung des Sozialstaats geben werde. Zu den großen Fortschritten des Budgets zählte Marterbauer die Entlastung des Faktors Arbeit und den Ausbau der Kinderbetreuung. Zusammenfassend hielt er fest: „Es ist ein gutes Budget.“

Dieses Doppelbudget entstehe in keiner einfachen Zeit, verteidigte ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl das Zahlenwerk der eigenen Regierung. Es sei kein leichtes Budget, „aber es ist notwendig“. Denn man wolle das Defizitverfahren verlassen, die Staatsfinanzen stabilisieren, die Wettbewerbsfähigkeit stärken, Sicherheit gewährleisten, reformieren und Unternehmen und Arbeitnehmer entlasten. Gespart werde auch im System, zugleich habe die ÖVP Erbschafts-, Vermögenssteuern und höhere Grundsteuern verhindert. SPÖ-Klubchef Philip Kucher verwies einmal mehr auf das große Budgetloch, das die Vorgängerregierungen auch unter Beteiligung der FPÖ und der Grünen hinterlassen hätten. Wenn diese nun jene kritisieren, die den Scherbenhaufen zusammenräumen, sei das „unredlich“. Auch Neos-Klubobmann Yannick Shetty erinnerte daran, dass der Staat jahrelang über seine Verhältnisse gelebt habe und einen Schuldenspeck angelegt habe, der nun Stück für Stück abgetragen werde. Es handle sich „um ein Krisenbudget, das auch Schmerzen beinhaltet“, von den Kritikern kämen aber keine eigenen Sparvorschläge.

Grünen-Chefin Leonore Gewessler und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) © APA / Helmut Fohringer

Grüne vermissen Belastungen für Superreiche

Grünen-Chefin Leonore Gewessler warf der Bundesregierung Ausreden vor. „Ja, es sind schwere Zeiten“, aber wie und wo man spare, sei Entscheidung der Politik und diese Regierung habe falsch entschieden, so Gewessler. Denn die Lasten bei der Konsolidierung seien nicht gerecht verteilt, Superreiche würden ausgespart: „Alle tragen bei, nur die, die viele Milliarden erben, nicht“, forderte sie einmal mehr Erbschaftssteuern. Auch Maßnahmen zum Ausstieg aus der Energieabhängigkeit würden „bitterlich“ fehlen.