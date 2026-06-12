Es ist ein Vorfall, der einen sprachlos zurücklässt: Ein 16-Jähriger (bislang unbescholten) sitzt in Graz in U-Haft, weil er eine elfjährige Schülerin missbraucht haben soll.

Bereits Anfang April ist es in der Südsteiermark zu dem Übergriff gekommen. Das Mädchen war zu Fuß unterwegs, als es von dem jugendlichen Steirer angesprochen worden ist. Danach soll sich der 16-Jährige an dem Mädchen vergangen haben. „Es wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs ermittelt“, erklärt Christian Kroschl, Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft gegenüber der Kleinen Zeitung.

16-Jähriger festgenommen

Ermittelt wurde nach der schrecklichen Tat zunächst gegen unbekannte Täter, Ende Mai konnte der Jugendliche schließlich ausgeforscht, festgenommen und in U-Haft genommen werden. Im Wesentlichen zeigt er sich laut Staatsanwaltschaft geständig.

Mittlerweile steht fest: Täter und Opfer kennen sich nicht – der 16-Jährige hat die Schülerin zufällig ausgewählt, als er sie auf dem Spazierweg sah. Ein Jugendpsychiater wurde in dieser Causa bestellt. Er soll klären, ob bei dem Beschuldigten eine psychische Störung vorliegt.

Frau mit Fesseln aufgelauert

Ein ähnlicher Fall wurde in Leoben publik: Ende April war eine junge Spaziergängerin in einer kleinen obersteirischen Gemeinde mit ihrem Hund auf ihrer frühabendlichen Runde unterwegs, als ein Mann auf sie zugelaufen kam und unter einem Vorwand versuchte, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Der Mann, der zum Zeitpunkt des Vorfalls 19 Jahre alt war, hatte vorbereitete Hand- und Fußfesseln bei sich: Er habe versucht, sie zu Boden zu bringen und der Frau die Fußfesseln anzulegen. Wegen der beherzten Gegenwehr der jungen Frau sei das dem Angreifer allerdings zum Glück nicht gelungen.

Der Fall wird demnächst am Landesgericht Leoben verhandelt. Bei einer Verurteilung im Sinne der Anklage wegen versuchter Vergewaltigung nach Paragraf 201 drohen dem Angeklagten zwischen zwei und zehn Jahre Haftstrafe.