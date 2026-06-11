Am Donnerstag verließ ein 24-Stunden-Pfleger, ein 26-jähriger Rumäne, unangekündigt seinen Arbeitsplatz bei einer 93-jährigen Frau aus der Gemeinde Zell, Bezirk Klagenfurt-Land, und kehrte nicht zurück.

Nach Verständigung der Pflegeagentur konnte diese den 26-Jährigen erreichen. Er teilte mit, dass er aus dringenden privaten Gründen nach Hause müsse und in zwei Tagen wieder am Arbeitsplatz erscheinen würde.

In der Zwischenzeit stellten Angehörige des Opfers jedoch fest, dass aus einem Tresor der 93-jährigen mehrere 10.000 Euro Bargeld entnommen worden sind und erstatteten Anzeige. Weitere Ermittlungen laufen.