250 Höhenmeter, acht Kilometer und 18 kreative Hindernisse: Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke stellen sich heute 1500 Läuferinnen und Läufer der Herausforderung Tauern Circle. Von elf bis 15 Uhr können sich die Teilnehmer in der Hohenhaus Tenne Alm ihre Goodie-Bags, Startnummern und Zeittransponder abholen.

Um 13 Uhr ist es dann so weit: Für die jüngsten Teilnehmer startet das Junior Race, rund 300 Kinder und Jugendliche werden als Erstes gleich den Planai-Zielhang bezwingen müssen. Um 14 Uhr findet die Siegerehrung der Juniors statt. Die 1200 erwachsenen Läufer müssen sich ein wenig länger gedulden, das Rennen beginnt um 16 Uhr. Um 18.30 Uhr werden dann auch hier die schnellsten Teilnehmer geehrt.

Viel trinken

Veranstalter Thomas Steiner rät wegen der hohen Temperaturen allen dazu, im Vorfeld viel zu trinken, auf der Strecke wird es zusätzlich vier Labestationen geben. Auch für eine kurze Abkühlung zwischendurch ist gesorgt: Die Feuerwehren Schladming und Unteral-Rohrmoos sowie einige Landwirte werden die Läufer mit Wasserschläuchen erfrischen.

Die Ergebnisse und aktuelle Eindrücke vom Event gibt es hier im Laufe des Tages.