Am Donnerstag wurde die Polizei zu einem Supermarktparkplatz in Klagenfurt am Wörthersee gerufen, da dort ein E-Scooter gestohlen worden sei. Am Tatort gab das 14-jährige Opfer an, dass er von einem unbekannten Jugendlichen oder jungem Erwachsenen angesprochen und gebeten wurde, ihm seinen E-Scooter zu leihen.

Als der 14-Jährige dies jedoch verneinte, habe der unbekannte Täter ihn an dessen Schultern gepackt und nach hinten vom E-Scooter gezerrt. Dann sei er mit dem Gerät stadteinwärts geflohen. Eine unmittelbare Bestreifung der Örtlichkeiten verlief negativ.