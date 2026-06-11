Großer Erfolg für das BG/BRG Judenburg: Die Klasse 2c gewann bei der „Faszination Technik Challenge 2026“ in der Wirtschaftskammer Graz den ersten Platz in der Kategorie Unterstufe. Bereits 2025 konnte die Schule diesen Wettbewerb für sich entscheiden – heuer gelang somit die Titelverteidigung.

Im Zentrum stand die Zusammenarbeit mit einem regionalen Betrieb: Gemeinsam mit Holz Papst in Zeltweg entwickelten die Jugendlichen eine Brücke aus Leimbindern – von der Planung mittels 3D-Druck in der Schule bis zur Umsetzung im Unternehmen. Diese enge Kooperation machte die Bedeutung regionaler Wirtschaft für Ausbildung und Berufsorientierung greifbar.

Begleitet wurde das Projekt von den Lehrpersonen Katja Heiden und Andreas Bärnthaler sowie von Berufsfindungsbegleiterin Katharina Steiner-Bittlingmaier (Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft).

Für den Sieg erhielt die Klasse ein Preisgeld von 750 Euro, gesponsert von der Wirtschaftskammer Steiermark, Sparte Industrie. Das Geld fließt in einen Klassenausflug.