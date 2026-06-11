Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) setzen ab 14. Juni auf der Tauernstrecke zwischen Salzburg und Villach auf vierteilige IC-Doppelstockzüge. Fahrgäste sollen damit „von höherem Komfort, mehr Kapazitäten und einem besonderen Reiseerlebnis“ profitieren. Die Züge verfügen über insgesamt 290 Sitzplätze (davon 24 in der 1. Klasse und 266 in der 2. Klasse) und bieten damit eine Kapazitätssteigerung auf der stark nachgefragten Nord-Süd-Verbindung gegenüber bisher rund 255 Sitzplätzen.

Zur modernen Ausstattung zählen laut ÖBB unter anderem

großzügige Sitzbereiche mit erhöhtem Komfort

barrierefreie Niederflureinstiege

Klimatisierung und kostenloses WLAN

Steckdosen an jedem Sitzplatz

große Tische bei vis-à-vis-Sitzgruppen sowie ausklappbare Laptop-Tische

moderne Fahrgastinformation über Infomonitore

Die Doppelstockzüge fahren zweimal täglich in jede Richtung © ÖBB Mosser

Snack-Automaten statt Bistro

Zusätzlich bieten die Garnituren acht Fahrradstellplätze sowie zwei Rollstuhlplätze und Abstellbereiche für zwei Kinderwagen, weiters Gepäckablagen sowie fünf WCs – darunter ein barrierefrei zugängliches WC mit Wickeltisch. Für die Verpflegung unterwegs stehen Catering-Zonen mit Automaten für Snacks sowie warme und kalte Getränke zur Verfügung.

„Beeindruckende Ausblicke“

„Ein besonderes Erlebnis erwartet Fahrgäste im Oberdeck der IC-Doppelstockzüge“, heißt es von den ÖBB. „Der Panoramablick über das Salzburger Gasteinertal und das Kärntner Mölltal macht die Fahrt zu einem besonderen Höhepunkt. Die erhöhte Sitzposition eröffnet beeindruckende Ausblicke auf die alpine Landschaft entlang der traditionsreichen Bahnstrecke.“

Konkret verkehren die Züge auf folgenden InterCity-Verbindungen: