„ We did it“ (wir haben es getan), schreibt Loona auf ihrem Instagram-Profil. Zu sehen in dem Posting der „Bailando“-Sängerin: Sie selbst im weißen Hochzeitskleid mit ihrem Partner Mark van der Waal. Denn das Paar hat in Las Vegas in der bekannten „Storybook Chapel“ geheiratet.

Das Paar ist bereits seit 2009 zusammen und hat sich nun im kleinsten Kreis – mit dabei waren nur ihre Tochter sowie seine Tochter, eine Traurednerin und ein Fotograf – das Ja-Wort gegeben.

Wollten nie heiraten

Laut Presseaussendung tanzte das Paar zu „Everything I Do“ ihren Hochzeitstanz. Ein Lied mit Bedeutung, machte Mark van der Waal der 51-Jährigen auch zu diesem Lied den Antrag. Die Frage aller Fragen stellte er bei der „90s Super Show“ in der Münchner Olympiahalle. „Wir sind seit 16 Jahren zusammen und ich wollte eigentlich nie heiraten. Aber als Mark vor mir stand, habe ich einfach Ja gesagt, weil es sich richtig angefühlt hat”, wird Loona zitiert.

Ursprünglich stand eine Trauung in der Kathedrale von Palma im Raum. Doch ein gemeinsamer Besuch in Las Vegas ließ das Paar umdenken. 2003 musste Loona ihre dortige Tour abbrechen, weil ihre Mutter im Sterben lag. „Als ich jetzt wieder in Las Vegas war, kamen all diese Erinnerungen zurück. Als Mark und ich mehrere verheiratete Pärchen auf der Straße gesehen haben, hatten wir beide plötzlich denselben Gedanken: Lass uns heiraten. Gleichzeitig dachte ich, so kann ich die Geschichte von damals in etwas Positives verwandeln. Und genau dieser Gedanke wurde Realität”, wird die Musikerin von „Bunte“ zitiert. Die geplante Trauung in der Hauptstadt von Mallorca könnte jedoch noch nachgeholt werden.