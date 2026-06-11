Rund eine Tonne Cannabis im Wert von 4,5 Millionen Euro haben Ermittler der Wiener Polizei in Liesing sichergestellt. Dabei handelt es sich um die bisher größte in Österreich sichergestellte Menge des Krauts. Das gaben Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan sowie der Leiter der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts, Martin Roudny, am Donnerstagvormittag bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion bekannt.

13 Personen festgenommen

Im Zuge eines koordinierten Zugriffs am 9. September 2025 in einer als CBD-Produktionsstätte getarnten und 3.200 Quadratmeter großen Halle wurden 13 Personen festgenommen. Beim Großteil davon handelt es sich um sogenannte „Gärtner“. „Die Plantage war hochprofessionell eingerichtet“, sagte Roudny. Neben dem Rauschgift seien auch Bargeld, Goldbarren, eine Luxus-Uhr der Marke Rolex und eine Schusswaffe bei der Razzia sichergestellt worden.

Wie Csefan erläuterte, hatten die Ermittlungen gegen die Drogenbande bereits im Jahr 2024 begonnen. Er sprach von einem „außergewöhnlichen Ermittlungserfolg“ der Wiener Polizei.