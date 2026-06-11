Seit 10 Uhr tagt im ORF-Zentrum auf dem Wiener Küniglberg der Stiftungsrat des ORF. Das weitgehend politisch besetzte Gremium aus 35 Personen soll heute einen neuen Generaldirektor oder eine neue Generaldirektorin für das Haus bestellen. Zum Hearing und damit zur Wahl zugelassen wurden erstmals neun Kandidatinnen und Kandidaten, allen voran der Chef der Austria Presse Agentur (APA), Clemens Pig. Er gilt weithin als Favorit, auf den sich die Koalition verständigt hat. Unter den Kandidaten finden sich auch der ehemalige ProSiebenSat.1-Vorstand Markus Breitenecker und ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer.

Mutmaßliche Vorab-Absprachen

Mutmaßliche Vorab-Absprachen im Gremium schmecken nicht jedem. FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler sprach vor Journalisten von einer „ekelhaften Inszenierung“. Es werde so getan, als wäre es eine offene Wahl, dabei sei alles schon vorab abgemacht. „Inklusive Schein-Abweichlern“ aus den Reihen der ÖVP, „um den Anschein der Unabhängigkeit zu wahren“, so Westenthaler. Er werde das Ergebnis der Wahl jedenfalls anfechten. An rechtlichen Schritten werde bereits gearbeitet.

„Alle Vorgaben eingehalten“

Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer sieht das naturgemäß anders. „Es wurden alle Vorgaben der Gesetze minutiös eingehalten.“ Die Wahl sei transparent und nachvollziehbar wie nie zuvor. Der Rechtsweg stehe natürlich jedem offen. „Das heißt aber nicht, dass man dann auch gewinnt.“ Den ORF sieht er aufgrund des 93-Millionen-Euro-Sparpakets durch die Regierung infolge des Wegfalls der Kompensation des Vorsteuerabzugs in einer schwierigen Lage. „Das ist kaum leistbar.“ Es werde Mitarbeiterabbau und Rückbauten im Angebot geben müssen, so Lederer.

Ein Ende der Sitzung ist für 16 Uhr angepeilt. Es kann aufgrund der Vielzahl der Kandidaten aber auch länger dauern.