Nach monatelangen zähen Verhandlungen einigten sich am Donnerstag ÖVP, SPÖ und Neos auf der einen mit den Grünen auf der anderen Seite auf den Beschluss des drängenden Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes (EABG). Mit dessen Hilfe liegt ein zentrales Instrument am Tisch, um Verfahren für Erneuerbare, Netze und Speicher zu beschleunigen, heimische Energie rascher verfügbar und Österreich unabhängiger, wettbewerbsfähiger und krisenfester zu machen.

In Kürze präsentieren die vier Energiesprecher Laurenz Pöttinger (ÖVP), Alois Schroll (SPÖ), Karin Doppelbauer (NEOS) sowie Energiesprecher Lukas Hammer (Grüne) die erzielte Einigung.